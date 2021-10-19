Кубок з наночастинками, аналоговий комп'ютер і "вічний" акумулятор: найдивовижніші стародавні технології

Ще до нашої ери майстри створювали техніку і предмети мистецтва, що вражають уяву сучасних учених.

Людство стрімко розвивається, проте є стародавні технології, секрети яких сучасним ученим не вдається розгадати.

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Видання Mixer представило найдивовижніші з них.

Антикітерський механізм

У 1900 році водолаз знайшов неподалік від грецького острова Антикітери (Антикітера) затонуле судно із загадковим вантажем. Через рік з дна підняли старовинний механізм, який датували приблизно другою половиною II століття до нашої ери. Він складався з 30-ти бронзових шестерень, розміщених у дерев'яному корпусі, а також бронзових панелей з циферблатами і стрілками. Учені дійшли висновку, що пристрій призначався для розрахунку руху космічних тіл і вказував дату 42-х астрономічних подій — такий собі космічний календар у поєднанні з моделлю сонячної системи.

Досі залишається загадкою, як люди змогли зібрати такий складний механізм, адже подібна машина з'явилася знову лише через 12 століть. Схожі пристрої згадувалися в текстах з 3 століття до нашої ери по 5 століття нашої ери, однак, знайти їх так і не вдалося. Тільки у 2021 році співробітники Університетського коледжу Лондона остаточно розшифрували принцип роботи антикітерського механізму і створили робочу модель.

Кубок Лікурга

Виготовлена в 4 столітті діатрета сама по собі є гарним витвором мистецтва у вигляді скляної хащі з тривимірним візерунком із зображенням спартанського царя Лікурга. За оцінками вчених, її створили близько 4 століття нашої ери в Олександрії. Особливість кубка полягає в зміні кольору із зеленого на червоний, і навпаки, залежно від кута, під яким на нього падає світло.

Незвичайний дихронічний ефект пояснюється вкрапленнями частинок срібла і колоїдного золота розміром приблизно 70 нанометрів кожна. Щоб домогтися таких колірних змін, творцям, ймовірно, довелося застосувати найточніші нанотехнології. За однією з версій, ефект з'явився через випадково обране співвідношення золота, срібла і скла. Але, як би там не було, технології Стародавньої Греції залишаються загадкою.

[ + – ] Кубок Лікурга

Танк Леонардо да Вінчі

Винахідник Леонардо да Вінчі став справжньою легендою як від світу науки, так і від мистецтва, завдяки своїм відомим творам. Одним з його найбільш масштабних проєктів стала "бойова машина", яку інженери вважають прототанком. Майстру вдалося створити лише ескізи, які він так і не втілив у життя. Вони передбачали конусоподібний корпус і платформу на чотирьох колесах, які починали рухатися за допомогою шестерень. Конструкція також включала ряд гармат, розташованих по всьому колу.

[ + – ] Модель танка Леонардо да Вінчі Фото: Скриншот

Багато експертів та аматорів намагалися відтворити танк да Вінчі, однак значних успіхів не досягли. Деякі дослідники дійшли висновку, що машина сконструйована занадто важкою для руху, тим більше по пересіченій місцевості. Крім того, в оригінальних кресленнях міститься помилка, через яку колеса обертаються в різні боки. За однією з теорій, Леонардо да Вінчі навмисно її допустив, щоб бойову машину нікому не вдалося ні створити, ні застосувати.

Оксфордський електричний дзвінок

Механізм побудований компанією "Воткінс і Хілл" у 1840 році за кресленнями професора фізики Роберта Вокера. Заради експерименту його запустили в коридорі лабораторії Оксфордського університету, і з тих пір він невпинно дзвонить. Пристрій не заважає оточенню, адже його заглушили товстим двошаровим скляним ковпаком.

Два металевих дзвони коливаються з частотою 2 Гц за рахунок електростатичних сил, які підживлюють 2 замбонієвих стовпи, покритих сірою — так званий "сухий" акумулятор. Цікаво, що досі ніхто точно не знає, як саме цей акумулятор влаштований. Учені можуть хоч зараз розібрати пристрій, проте їм доведеться перервати експеримент, який триває вже понад 181 рік. Оксфордський дзвінок не можна вважати вічним двигуном, адже з часом сяде акумулятор або стануть непридатними деталі — питання лише в тому, що станеться раніше.

[ + – ] Оксфордський електричний дзвінок Фото: Скриншот

Інструменти Страдіварі

Музичні інструменти, створені Антоніо Страдіварі та його сім'єю в 1600-1700 роках, є найвідомішими у світі. Кращі музиканти прагнуть використовувати їх у своїх виступах через приголомшливе звучання, але за три століття збереглися лише близько 600 екземплярів, з них особливо виділяються скрипки.

[ + – ] Скрипка Страдіварі Фото: Скриншот

Технологія Страдіварі загублена, тому багато експертів намагаються розгадати секрети за збереженими інструментами, які згодом ризикують зламатися просто через природне зношення. Деякі дослідники стверджують, що рентген або комп'ютерна томографія дійсно виявили незвичайні властивості. Передбачається, що дуже щільна деревина створює хороший резонанс, залишається лише зрозуміти, як правильно вибрати й обробити матеріал для отримання бажаного ефекту. Але досі так і не зрозуміли, у чому унікальність інструментів Страдіварі.

Раніше Массачусетський технологічний інститут представив топ-10 проривних технологій 2021 року. Серед них виділили вакцини з матричної РНК, алгоритми штучного інтелекту і нові типи батарей.