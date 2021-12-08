Начальник британского штаба обороны назвал Россию большой угрозой для безопасности страны

Адмирал Тони Радкин считает, что Великобритания и союзники оказались перед самой большой опасностью за последний 30 лет.

Новый начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин в своем первом публичном выступлении в должности заявил, что впервые за последние 30 лет страна и ее союзники оказались перед лицом самой большой опасности. Об этом сообщает издание Sky News.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

В ежегодном обращении начальника штаба обороны к аналитическому центру Royal United Services 56-летний адмирал сказал, что действия России, Китая, Ирана и Северной Корее представляют угрозу британским "ценностям и интересам", поскольку за эти годы возникла ситуация, при которой режимы автократии противостоят демократическому укладу.

По словам Радакина, Россия представляет угрозу национальной безопасности Великобритании, однако при этом не упомянул вероятность военного вторжения РФ в Украину.

В адрес Китая было сказано о том, что страна "бросает вызов международным нормам поведения", используя экономическое запугивание и воинственную дипломатию. А Иран, со своими ядерными программами, скоро "может присоединиться к Пхеньяну" и представлять "ядерную и ракетную угрозу" для Великобритании.

В связи с этим, Радакин выразил готовность увеличить число военных учений с участием британских вооруженных сил в целях поддержания ее боеготовности.

Ранее сообщалось, что глава британской разведки MИ-6 Ричард Мур заявил, что Россия вместе с Китаем и Ираном являются приоритетными объектами для работы разведки стран Запада.