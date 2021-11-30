"Хроническая проблема": глава британской разведки об Украине и России

По словам Ричарда Мура, Запад не пытается окружить РФ, но в то же время он должен реагировать на наращивание войск и намерения Путина.

Глава британской разведки MИ-6 Ричард Мур дал интервью программе "Сегодня" ВВС Radio 4, в котором рассказал о своем отношении к Путину и Украине.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Мура, Россия вместе с Китаем, Ираном и международным терроризмом является приоритетом для разведывательного мира стран Запада. Поэтому Россия является острой угрозой для Великобритании. Президент Путин дал понять, что он не признает право Украины быть независимым государством.

"Время от времени мы сталкиваемся с кризисами вокруг Украины, поскольку мы беспокоимся о наращивании войск и возможных намерениях президента Путина", — рассказал Ричард Мур.

Поэтому, как резюмировал глава разведки, Россия с Украиной являются хронической проблемой. При этом позиция Запада не является враждебной к России. Нет цели окружить РФ.

Напомним, по словам главы МИД Кулебы, Россия стянула к украинским границам 115 тысяч военных и боевой техники. По информации украинской разведки, Кремль может пойти в атаку в январе-февраля 2022 года. Перед этим будет ряд психологических операций.

В Кремле все обвинения отвергают, утверждая, что они заинтересованы в добрососедских отношениях, а Запад вместе с Украиной нагнетают истерику.