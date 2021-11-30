"Хронічна проблема": голова британської розвідки про Україну та Росію

За словами Річарда Мура, Захід не намагається оточити РФ, але водночас він має реагувати на нарощування військ і наміри Путіна.

Глава британської розвідки MІ-6 Річард Мур дав інтерв'ю програмі "Сегодня" ВВС Radio 4, у якому розповів про своє ставлення до Путіна й України.

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За словами Мура, Росія разом із Китаєм, Іраном і міжнародним тероризмом є пріоритетом для розвідувального світу країн Заходу. Тому Росія є гострою загрозою для Великої Британії. Президент Путін дав зрозуміти, що не визнає право України бути незалежною державою.

"Через час ми стикаємося з кризами навколо України, оскільки ми турбуємося про нарощування військ і можливі наміри президента Путіна", — розповів Річард Мур.

Тому, як резюмував голова розвідки, Росія та Україна є хронічною проблемою. При цьому позиція Заходу не є ворожою до Росії. Немає мети оточити РФ.

Нагадаємо, за словами глави МЗС Кулеби, Росія стягнула до українських кордонів 115 тисяч військових і бойової техніки. За інформацією української розвідки, Кремль може піти в атаку в січні-лютому 2022 року. Перед цим буде низка психологічних операцій.

У Кремлі всі звинувачення відкидають, стверджуючи, що вони зацікавлені в добросусідських відносинах, а Захід разом із Україною нагнітають істерику.