В США принят закон им. Ванессы Гильен — рядовой, которую изнасиловали и расчленили

Предусматривается конфиденциальный механизм, посредством которого можно сообщить о неуставных отношениях.

Накануне, 16 декабря, Палата представителей США приняла закон, получивший название "Я Ванесса Гильен". Закон призван ужесточить контроль за случаями сексуального насилия в армии. Теперь для его утверждения необходима лишь подпись президента Байдена. Об этом сообщает Houston Chronicle.

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Предусматривается конфиденциальный механизм, посредством которого можно сообщить о неуставных отношениях. Отсутствие такого механизма остается одной из главных причин, почему случаи харасмента и насилия зачастую остаются без огласки в армиях разных стран, в т.ч. и в Украине. Так считает Марта Гавришко, сотрудница Международной исследовательской группы под названием "Сексуальное насилие во время вооруженных конфликтов",

Военнослужащие должны докладывать старшему по званию о случаях нарушений, вместе с тем вышестоящий нередко сам преступает закон.

Эксперт говорит о необходимости появления такого же закона и механизма противодействия насильственным действиям и в украинской армии.

20-летняя рядовая Ванесса Гильен была убита сослуживцем в апреле прошлого года на территории базы ВС США "Форт-Худ" в Техасе. Она пропала 22 апреля после того, как сообщила, что подвергается домогательствам со стороны начальства. Впоследствии были найдены ее расчлененные и сожженные останки. Подозреваемый в ее убийстве сослуживец застрелился во время задержания. Родственники погибшей связывали ее смерть с сексуальным насилием, которое скрывало командование.

Ранее Фокус сообщал, что в Днепропетровской области солдата-срочника нашли с разбитой головой рядом с казармой. Военнослужащий был госпитализирован, но спасти его не удалось. Он умер на следующий день.