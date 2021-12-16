У США ухвалено закон ім. Ванесси Гільєн — рядова, яку зґвалтували та розчленували

Передбачається конфіденційний механізм, через який можна повідомити про нестатутні відносини.

Напередодні, 16 грудня, Палата представників США ухвалила закон, який отримав назву "Я Ванесса Гільєн". Закон покликаний посилити контроль за випадками сексуального насильства в армії. Тепер для його затвердження потрібен лише підпис президента Байдена. Про це повідомляє Houston Chronicle.

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Передбачається конфіденційний механізм, через який можна повідомити про нестатутні відносини. Відсутність такого механізму залишається однією з головних причин, чому випадки харасменту та насильства часто залишаються без розголосу в арміях різних країн, зокрема й в Україні. Так вважає Марта Гавришко, співробітниця Міжнародної дослідницької групи під назвою "Сексуальне насильство під час збройних конфліктів".

Військовослужбовці повинні доповідати старшому за званням про випадки порушень, натомість вищий нерідко сам порушує закон.

Експертка говорить про необхідність появи такого ж закону та механізму протидії насильницьким діям і в українській армії.

20-річна звичайна Ванесса Гільєн була вбита товаришем по службі в квітні минулого року на території бази ЗС США "Форт-Худ" у Техасі. Вона зникла 22 квітня після того, як повідомила, що зазнає домагань з боку начальства. Згодом було знайдено її розчленовані та спалені рештки. Підозрюваний у її вбивстві товариш по службі застрелився під час затримання. Родичі загиблої пов'язували її смерть із сексуальним насильством, яке приховувало командування.

Раніше Фокус повідомляв, що на Дніпропетровщині солдата-строковика знайшли з розбитою головою поруч із казармою. Військовослужбовця було госпіталізовано, але врятувати його не вдалося. Він помер наступного дня.