Укроборонпром выпустит противопожарный самолет Ан-32П для украинских спасателей (фото)

В этом году несколько стран просили Украину помочь с тушением лесных пожаров. Для этого МВД решило заказать изготовление еще одного Ан-32П.

Сегодня, 17 декабря, Госпредприятие "Антонов", аффилированное с "Укроборонпромом", согласовало договор на поставку противопожарного самолета Ан-32П для ГСЧС Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГП на своем сайте.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Также представители госпредприятия и МВД Украины подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, который призван помочь в создании европейского авиационного центра пожарной безопасности.

[ + – ] Противопожарный самолет Ан-32П

Гендиректор Концерна Юрий Гусев, анонсируя начало масштабного сотрудничества с МВД, отметил, что в декабре 2021 года при поддержке Владимира Зеленского госпредприятие "Антонов" согласовало контракт на три самолета Ан-178 для нужд Минобороны Украины, а недавно Министерство инфраструктуры сообщило о своих планах использовать Ан-158 для нужд Национального авиаперевозчика.

[ + – ] Противопожарный самолет Ан-32П

"Это конкретные шаги по развитию авиации — отрасли, которой гордится Украина", — заявил гендиректор.

Подписанный меморандум предусматривает, что Концерн и МВД помогут усилиями ГП "Антонов" превратить самолеты АН-32 в противопожарные АН-32П. Причем будут использованы комплектующие и детали исключительно украинского производства.

[ + – ] Противопожарный самолет Ан-32П

По словам главы МДВ Украины Дениса Монастырского, в этом году несколько стран — среди них Турция, Италия и Греция — обращались к Украине с просьбой предоставить специалистов для тушения пожаров. По этой причине ведомство решило заказать изготовление еще одного Ан-32П.

Самолет Ан-32П предназначен для тушения лесных пожаров, транспортировки и десантирования пожарников и специальной экипировки, оборудования и прочего груза. Благодаря такой технике есть возможность активно влиять на облака и искусственно вызывать осадки для зоной возгорания.

Ранее Фокус сообщал, что Командир Мрии продемонстрировал секретные комнаты самого большого в мире Ан-225 Мрия. Сейчас лайнер находится на техническом обслуживании. Пока лайнер не используется, его командир Дмитрий Антонов устроил онлайн-экскурсию по его секретным помещениям. Видео опубликовано на его YouTube-канале.