Укроборонпром випустить протипожежний літак Ан-32П для українських рятувальників (фото)

Цьогоріч кілька країн просили Україну допомогти із гасінням лісових пожеж. Для цього МВС вирішило замовити виготовлення ще одного АН-32П.

Сьогодні, 17 грудня, Держпідприємство "Антонов", афілійоване з "Укроборонпромом", погодило договір на постачання протипожежного літака Ан-32П для ДСНС України. Про це повідомляє пресслужба ДП на своєму сайті.

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Також представники держпідприємства й МВС України підписали меморандум про співпрацю і взаємодію, який покликаний допомогти в створенні європейського авіаційного центру пожежної безпеки.

[ + – ] Протипожежний літак Ан-32П

Гендиректор Концерну Юрій Гусєв, анонсуючи початок масштабної співпраці з МВС, зазначив, що в грудні 2021 року за підтримки Володимира Зеленського держпідприємство "Антонов" погодило контракт на три літаки Ан-178 для потреб Міноборони України, а нещодавно Міністерство інфраструктури повідомило про свої плани використати Ан-158 для потреб Національного авіаперевізника.

[ + – ] Протипожежний літак Ан-32П

"Це конкретні кроки щодо розвитку авіації — галузі, якою пишається Україна", — заявив гендиректор.

Підписаний меморандум передбачає, що Концерн та МВС допоможуть зусиллями ДП "Антонов" перетворити літаки АН-32 на протипожежні АН-32П. Причому будуть використані комплектувальні та деталі виключно українського виробництва.

[ + – ] Протипожежний літак Ан-32П

За словами голови МДВ України Дениса Монастирського, цього року кілька країн — серед них Туреччина, Італія та Греція — зверталися до України з проханням надати фахівців для гасіння пожеж. З цієї причини відомство вирішило замовити виготовлення ще одного АН-32П.

Літак Ан-32П призначений для гасіння лісових пожеж, транспортування та десантування пожежників і спеціального спорядження, обладнання та іншого вантажу. Завдяки такій техніці є можливість активно впливати на хмари та штучно викликати опади над зоною загоряння.

Раніше Фокус повідомляв, що Командир Мрії продемонстрував секретні кімнати найбільшого в світі Ан-225 Мрія. Наразі лайнер знаходиться на технічному обслуговуванні. Поки лайнер не використовується, його командир Дмитро Антонов влаштував онлайн-екскурсію його секретними приміщеннями. Відео опубліковано на його каналі YouTube.