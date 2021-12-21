Аборты без анестезии. 70% женщин в армии Северной Кореи подвергаются сексуальному насилию

Армейская служба стала обязательной для жительниц КНДР с 2015 года. Призывной возраст – до 23 лет.

Бывшая военнослужащая армии Северной Кореи, которая представилась как Дженнифер Ким, рассказала, что женщины-солдаты часто сталкиваются с т.н. голодными пайками и сексуальным насилием, а аборты им делают даже без анестезии. Об этом сообщает The Mirror.

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По ее оценкам, примерно 70% женщин в северокорейской армии становились жертвами сексуального насилия или домогательств. Ким говорит, что однажды армейский замполит распорядился, чтобы она зашла к нему в кабинет, где ее подвергли насилию. Спустя некоторое время ее отправили в санчасть и сделали аборт без анестезии.

Она говорит, что догадывалась о том, что ее ждало, но если бы отказалась, то не смогла бы стать членом Трудовой партии Кореи. "Если бы я вернулась к гражданской жизни без права вступить в партию, меня бы клеймили всю оставшуюся жизнь", — говорит бывшая военнослужащая, добавляя, что без партбилета в Северной Корее невозможно устроиться на хорошую работу.

[ + – ] Фото: commons.wikimedia | Женщины в армии Северной Кореи.

Также, по словам бывшей военнослужащей, в Северной Корее на обед солдаты зачастую получали лишь несколько ложек крупы, и многим приходилось воровать.

Одна из разновидностей наказания состояла в том, что рядовых заставляли окунать руки в ледяную воду, а затем висеть на металлической перекладине — кожа ладоней оставалась на перекладине при соскальзывали. Сейчас Ким живет в США, но до сих пор помнит жуткое ощущение, когда кожа срывается с ладоней.

Такой опыт сказался на ее здоровье: кроме психологических проблем женщина также не может иметь детей.

Правозащитник Грег Скарлоту подтверждает, что женщины-солдаты в Северной Корее страдают от недоедания, жестокого обращения и сексуального насилия.

С 2015 года прохождение армейской службы стало обязательным для женщин в Северной Корее. Каждая гражданка должна отслужить в армии по окончании школы и до достижения 23-летнего возраста.

Ранее Фокус сообщал, что в Северной Корее запретили смеяться и выпивать во время траура по Ким Чен Иру. В прошлые годы граждан, замеченных в состоянии опьянения во время траура, арестовывали и увозили. Больше их никто и никогда не видел.