Аборти без анестезії. 70% жінок в армії Північної Кореї зазнають сексуального насильства

Армійська служба стала обов'язковою для мешканок КНДР з 2015 року. Призовний вік – до 23 років.

Колишня військовослужбовиця армії Північної Кореї, яка представилася як Дженніфер Кім, розповіла, що жінки-солдати часто стикаються з т.зв. голодними пайками та сексуальним насильством, а аборти їм роблять навіть без анестезії. Про це повідомляє The Mirror.

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За її оцінками, приблизно 70% жінок у північнокорейській армії ставали жертвами сексуального насильства чи домагань. Кім каже, що одного разу армійський замполіт розпорядився, щоб вона зайшла до нього до кабінету, де її зґвалтували. Через деякий час її відправили до санчастини і зробили аборт без анестезії.

Вона каже, що здогадувалася про те, що на неї чекало, але якби відмовилася, то не змогла б стати членом Трудової партії Кореї. "Якби я повернулася до громадянського життя без права вступити в партію, мене б таврували все життя", — каже колишня військовослужбовиця, додаючи, що без партквитка в Північній Кореї неможливо влаштуватися на хорошу роботу.

[ + – ] Фото: commons.wikimedia | Жінки в армії Північної Кореї.

Також, за словами колишньої військовослужбовиці, у Північній Кореї на обід солдати часто отримували лише кілька ложок крупи і багатьом доводилося красти.

Один із різновидів покарання полягав у тому, що рядових змушували занурювати руки в крижану воду, а потім висіти на металевій перекладині — шкіра долонь залишалася на перекладині при сповзанні. Зараз Кім живе у США, але досі пам'ятає моторошне відчуття, коли шкіра зривається з долонь.

Такий досвід позначився на її здоров'ї: крім психологічних проблем, жінка також не може мати дітей.

Правозахисник Грег Скарлоту підтверджує, що жінки-солдати в Північній Кореї страждають від недоїдання, жорстокого поводження та сексуального насильства.

З 2015 року проходження армійської служби стало обов'язковим для жінок у Північній Кореї. Кожна громадянка має відслужити в армії після закінчення школи та до досягнення 23-річного віку.

Раніше Фокус повідомляв, що в Північній Кореї заборонили сміятися і випивати під час жалоби за Кім Чен Іром. У минулі роки громадян, помічених у стані сп'яніння під час жалоби, заарештовували та відвозили. Більше їх ніхто ніколи не бачив.