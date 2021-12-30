Опубликовано видео уничтожения Урала комплексом Стугна-П

Сообщается, что грузовик уничтожили с расстояния 5,6 км. ПТРК Стугна-П позволяет его оператору вести огонь из безопасного укрытия.

В сети появилось видео, на котором украинский ПТРК "Стугна-П" уничтожает грузовик оккупационных войск "Урал". Выстрел произвели с расстояния 5,6 км. Этой записью на своей странице в Facebook поделился блогер Серж Марко (Александр Карпюк).

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Известно, что грузовик уничтожили с расстояния в 5,6 км. У ракетного комплекса Стугна-П дистанционное управление, это предоставляет его оператору существенное преимуществом: огонь можно вести из безопасного укрытия.

"Оператору не нужно быть возле установки и вести ракету в зоне поражения танком, как у Фагота. Он это может делать в укрепленном блиндаже, попивая кофе под шутки сослуживцев", — отметил автор публикации, по словам которого в распоряжении украинской армии сейчас не только высокоэффективные ракетные комплексы "Джавелины".

Александр Карпюк обратил внимание на расстояние до цели — 5 600 км. Он считает, что подобные установки могут дать достойный ответ российской технике, если Кремль все же решится на полномасштабное вторжение.

Спустя время автор поста добавил такое пояснение: "Видео старое и, конечно же, постановочное".

Напомним, что ранее было опубликовано видео первых тестовых испытаний "Джавелинов" на Донбассе. У ВСУ сейчас около 100 ПТРК Javelin и 500 ракет. Эта система может быть применена для защиты украинской территории от российских войск.

Ранее Фокус сообщал, что Пентагон ожидает от военного руководства ВСУ ответственного применения комплексов "Джавелин" и только для самообороны. В то же время, США не ограничивают украинское командование в том, на какой части территории страны эти системы могут применяться.