Опубліковано відео знищення Уралу комплексом Стугна-П

Повідомляється, що вантажівку знищили з відстані 5,6 км. ПТРК Стугна-П дозволяє його оператору вести вогонь з безпечного укриття.

У мережі з'явилося відео, на якому українська ПТРК "Стугна-П" знищує вантажівку окупаційних військ "Урал". Постріл зробили з відстані 5,6 км. Цим записом на своїй сторінці у Facebook поділився блогер Серж Марко (Олександр Карпюк).

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Відомо, що вантажівку знищили з відстані 5,6 км. У ракетного комплексу Стугна-П дистанційне управління, це надає його оператору істотну перевагу: вогонь можна вести з безпечного укриття.

"Оператору не потрібно бути біля установки і вести ракету в зоні поразки танком, як у Фагота. Він це може робити в укріпленому бліндажі, попиваючи каву під жарти товаришів по службі", — зазначив автор публікації, за словами якого, у розпорядженні української армії наразі не лише високоефективні ракетні комплекси "Джавеліни".

Олександр Карпюк звернув увагу на відстань до цілі – 5 600 км. Він вважає, що подібні установки можуть дати гідну відповідь російській техніці, якщо Кремль усе ж таки зважиться на повномасштабне вторгнення.

Згодом автор посту додав таке пояснення: "Відео старе і, звичайно, постановочне".

Нагадаємо, що раніше було опубліковано відео перших тестових випробувань "Джавелінів" на Донбасі. У ЗСУ наразі близько 100 ПТРК Javelin та 500 ракет. Ця система може бути використана для захисту української території від російських військ.

Раніше Фокус повідомляв, що Пентагон очікує від військового керівництва ЗСУ відповідального застосування комплексів "Джавелін" і лише для самооборони. Водночас, США не обмежують українське командування в тому, на якій частині території країни ці системи можуть застосовуватись.