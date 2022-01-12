"Дроны-смертники" Raytheon уничтожают БПЛА и самолеты (видео)

На опубликованных кадрах боевые дроны "Койот" на разной высоте находят и приближаются к другим БПЛА, следует яркий кольцеобразный взрыв.

Компания-разработчик военной техники Raytheon, опубликовала видео, на котором боевые дроны класса "Койот" уничтожат воздушные объекты. Запись была сделана во время испытаний этих беспилотников, которые могут взрываться, приближаясь к воздушными мишеням. Об этом сообщает Newsweek.

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На опубликованных кадрах "Койоты" на разной высоте находят и приближаются к другим БПЛА, следует яркий кольцеобразный взрыв — мишень либо уничтожается полностью, либо получает значительный урон.

Ударные дроны запускаются с помощью стационарной радиочастотной системы (KuRFS) или мобильной радиолокационной системы Ku-720.

Представители компании-разработчика, которая считается одним из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники, назвали испытания успешным.

"Система Ku-720 меньше, легче и дешевле в производстве, по сравнению с предшественником KuRFS, который используется армией США", — говорится в сообщении.

БПЛА оснащен прицелом с углом обзора 360 градусов и предназначен для быстрого отслеживания воздушных угроз на близком и средней высоте.

Возможно, именно эти "дроны-смертинки" в начале января уничтожили иранские БПЛА, которые были начинены взрывчаткой и летели к американской военной базе "Айн аль-Асад" в Ираке. Так Иран пытался отомстить за ликвидацию командующего спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

Журналист BBC Нафисех Кохнавард опубликовал видео беспилотников и последующих взрывов, которые похожи на дроны "Койоты".

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