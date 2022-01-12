"Дрони-смертники" Raytheon знищують БПЛА та літаки (відео)

На опублікованих кадрах бойові дрони "Койот" на різній висоті знаходять і наближаються до інших БПЛА, за чим слідує яскравий кільцеподібний вибух.

Компанія-розробник військової техніки Raytheon опублікувала відео, на якому бойові дрони класу "Койот" знищать повітряні об'єкти. Запис був зроблений під час випробувань цих безпілотників, які можуть вибухнути, наближаючись до повітряних мішеней. Про це повідомляє Newsweek.

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На опублікованих кадрах "Койоти" на різній висоті знаходять і наближаються до інших БПЛА, за чим слідує яскравий кільцеподібний вибух — ціль або знищується повністю, або отримує значну шкоду.

Ударні дрони запускаються за допомогою стаціонарної радіочастотної системи (KuRFS) або мобільної радіолокаційної системи Ku-720.

Представники компанії-розробника, яка вважається одним з найбільших постачальників озброєння та військової техніки, назвали випробування успішним.

"Система Ku-720 менша, легша і дешевша у виробництві, порівняно з попередником KuRFS, який використовується армією США", — йдеться в повідомленні.

БПЛА оснащений прицілом з кутом огляду 360 градусів та призначений для швидкого відстеження повітряних загроз на близькій та середній висоті.

Можливо, саме ці "дрони-смертники" на початку січня знищили іранські БПЛА, які були начинені вибухівкою та летіли до американської військової бази "Айн аль-Асад" в Іраку. Так Іран намагався помститися за ліквідацію командувача спецпідрозділу "Аль-Кудс", генерала Касема Сулеймані.

Журналіст BBC Нафісех Кохнавард опублікував відео безпілотників та подальших вибухів, які схожі на дрони "Койоти".

Раніше Фокус повідомляв, що США можуть поставити ПЗРК "Стінгер" у межах нового пакету військової допомоги Україні, узгодження якої проходило таємно. "Стінгери" можуть захистити військовослужбовців ЗСУ від російських вертольотів, БПЛА та іншої авіації. Переносний зенітно-ракетний комплекс "Стінгер", як правило, використовується проти повітряних цілей на низькій висоті.