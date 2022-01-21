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Военный Фокус

Надежнее швейцарского: в Украине разрабатывают новый мессенджер для военных

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Украина, мессенджер, приложение, программа, военные, ВСУ, армия

Сейчас военным рекомендуют использовать швейцарскую программу Threema, поскольку другие мессенджеры потенциально уязвимы.

Специалистами Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины ведутся разработки мессенджера для военных. Новое приложение будет носить название "Розмова" и будет максимально защищенным, сообщает в интервью Forbes глава ведомства Юрий Щиголь.

Программисты из Госспецсвязи по собственной инициативе решили приступить к разработке новой программы, осознавая незащищенность теперешних приложений для коммуникации. Именно высокая степень защиты данных станет приоритетом в новом мессенджере, который предполагают тщательно тестировать, прежде, чем предлагать военным.

"Мы не можем говорить о защищенности любых приложений, ведь обработка информации означает, что она где-то сохраняется определенное время", – объясняет Щиголь. В настоящее время всем, кто имеет доступ к гостайне и информации с ограниченным доступом, рекомендуется просто ограничится в использовании приложений.

Украина, мессенджер, приложение, программа, военные, ВСУ, армия
Швейцарский мессенджер Threema

Выбор у военнослужащих невелик — им предлагают пользоваться швейцарской программой Threema. Считается, что приложение соответствует нормам Европейского Союза по сохранению данных, потому его использует швейцарская армия. Приложение можно приобрести за 5 долларов в Google Play и App Store. В Швейцарии приобретение приложения военнослужащим покрывается за бюджетные средства государством. Однако, у нашей державы такой возможности нет, потому распоряжение использовать Threema носит рекомендательный характер.

Отметим, что еще в 2018 году Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призвал военнослужащих не пользоваться мессенджерами в зоне боевых действий. Это было обусловлено тем, что у Telegram и Viber серверы находятся в России, а у WhatsApp и Skype – в США. Соответственно, данные о пользователях программ, теоретически могут попасть в руки спецслужб этих стран. В то же время в Viber заявили, что данные никогда не будут храниться на российских серверах. Вся информация о пользователях приложения всегда хранилась в Amazon Web Services с соблюдением безопасности.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров обвинил мессенджеры в шпионаже за людьми "по приказу правительства США". Он утверждал, что правоохранители имеют ограниченный доступ к зашифрованным сообщениям iMessage, Line и WhatsApp.

Напомним, что в Германии не исключают блокировку мессенджера Telegram. Это случится в том случае, если и в дальнейшем компания будет нарушать федеральное законодательство.