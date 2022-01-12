В Германии не исключают блокировку мессенджера Telegram, – Reuters

Власти страны пытаются добиться, чтобы в мессенджере появилась продуманная система подачи жалоб на подозрительный контент.

Министр МВД Германии Нэнси Файзер заявила, что Telegram может быть заблокирован на территории страны, если и в дальнейшем компания будет нарушать федеральное законодательство. Об этом сообщает Reuters.

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"Отключение было бы крайней мерой. Мы не можем этого исключить, но для начала нужно опробовать другие варианты", — объяснила министр, добавив, что Германия обсуждает со своими партнерами из других стран ЕС, как лучше регулировать вопросы, связанные с Telegram.

Файзер отмечает, что Германия не в силах решить проблему самостоятельно — нужно разработать общеевропейский подход. По словам министра, мессенджер регулярно получает уведомления о нарушениях, которые не принимаются в расчет, поэтому местное МВД и заявляют о решительных мерах воздействия.

Telegram в последнее время столкнулся со сложностями в Германии. От сервиса требуют соблюдения национального законодательства в части удаления противоправного контента. На этой платформе не предусмотрена продуманная система подачи жалоб на подозрительный контент. Представителей немецких властей также жаловались, что им не удается наладить контакт с администрацией сервиса.

Ранее Фокус сообщал, что, по мнению владельца Telegram Павла Дурова, другие мессенджеры шпионят за пользователями по указанию американского правительства. Владелец мессенджера утверждает, что американские разработчики намеренно оставляют "лазейки" в системе, в противном случае они бы оказались за решеткой. Но основатели других мессенджеров не разделяют такого мнения.