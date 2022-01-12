У Німеччині не заперечують блокування месенджера Telegram, – Reuters

Влада країни намагається домогтися, щоб у месенджері з'явилася продумана система подання скарг на підозрілий контент.

Міністриня МВС Німеччини Ненсі Файзер заявила, що Telegram може бути заблокований на території країни, якщо й надалі компанія порушуватиме федеральне законодавство. Про це повідомляє Reuters.

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"Відключення було б крайнім заходом. Ми не можемо цього заперечити, але спочатку потрібно випробувати інші варіанти", — пояснила міністриня, додавши, що Німеччина обговорює зі своїми партнерами з інших країн ЄС, як краще регулювати питання, пов'язані з Telegram.

Файзер зазначає, що Німеччина не може вирішити проблему самостійно — потрібно розробити загальноєвропейський підхід. За словами міністрині, месенджер регулярно отримує повідомлення про порушення, які не беруться до уваги, тому місцеве МВС і заявляє про рішучі заходи впливу.

Telegram останнім часом зіштовхнувся зі складнощами в Німеччині. Від сервісу вимагають дотримання національного законодавства щодо видалення протиправного контенту. На цій платформі не передбачено продуману систему подання скарг на підозрілий контент. Представники німецької влади також скаржилися, що їм не вдається налагодити контакт з адміністрацією сервісу.

Раніше Фокус повідомляв, що, на думку власника Telegram Павла Дурова, інші месенджери шпигуть за користувачами за вказівкою американського уряду. Власник месенджера стверджує, що американські розробники навмисно залишають "лазівки" в системі, інакше вони опинилися б за ґратами. Але засновники інших месенджерів не поділяють такої думки.