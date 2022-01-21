Минобороны Украины обновило приказ о воинском учете для женщин: что нужно знать

Согласно документу, на учет предлагают становится представительницам 14 специальностей и 6 профессий.

Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на военный учет женщин. Ее рассмотрят еще в Министерстве внутренних дел, Службе безопасности Украины и Службе внешней разведки, говорится в пресс-службе ведомства.

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В частности, в новом приказе определены 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учет. Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей.

Преимущественно речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. Окончательный список будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого списка.

"Генеральный Штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и срочных потребностей вносить изменения в перечень — возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые", — рассказала глава Минобороны Алексей Резников.

Также он разъяснил ситуацию по применению штрафов в отношении женщин, которые должны стать на военный учет согласно приказу Минобороны от 11 октября 2021 года. Резников опроверг информацию о штрафах для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные.

"То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на военный учет и до момента становления на учет они не являются такими", — подчеркнул Резников.

Напомним, 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Министерства обороны Украины, расширивший перечень профессий, представительницам которых необходимо стать на воинский учет.