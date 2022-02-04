Для успокоения РФ: Израиль запретил странам Балтии поставки своего оружия в Украину, - СМИ

Как пишут в издании, Минобороны Израиля до обращения Литвы, Латвии и Эстонии запретил передачу нашей стране любого оружия. Один из рассматриваемых вариантов был ПТРК Spike.

Израиль запретит передачу Киеву противотанковых комплексов Spike. Их имеет на вооружении Эстония, Литва и Латвия. Об этом сообщает Breaking Defense ссылаясь на собственные источники.

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Указывается, что Израиль еще до официального обращения стран Балтии запретил передавать любое оружие собственной разработки, чтобы не портить отношения с Кремлем. Как пишут в издании, США и Израиль имеют строгие правила для "конечных пользователей" их оружия. Они ограничивают возможность страны-покупателя передавать или продавать вооружения без разрешения первоначального производителя.

Превентивный шаг Минобороны Израиля был вызван верой в то, что Украина попытается получить противотанковые ракетные комплексы Spike, созданные совместной фирмой израильских и немецких компаний. В Минобороны Литвы, Латвии и Эстонии изданию заявили, что на данный момент речь о поставке оружия израильского производства в Украину не идет. Планируется поставка только американского оружия.

[ + – ] ПТРК Spike

Вместе с тем израильский чиновник на условиях анонимности сообщил, что любые поставки оружия Украине может навредить отношениям с Москвой.

"Каждый вид косвенного вмешательства в этот кризис может нанести ущерб особым отношениям между Иерусалимом и Москвой", — заявил источник.

Израиль, как пишут авторы, заинтересован в хороших отношения с Россией, чтобы иметь возможность действовать в Сирии прекращая поставки вооружения иранского оружия "Хезболле" в Ливане.

Напомним, в Израиле стартовала разработка лазерной системы противоракетной обороны, которая призвана нивелировать ракетные обстрелы врага.