Для заспокоєння РФ: Ізраїль заборонив країнам Балтії постачання своєї зброї в Україну, — ЗМІ

Як пишуть у виданні, Міноборони Ізраїлю до звернення Литви, Латвії та Естонії заборонило передачу нашій країні будь-якої зброї. Один із розглянутих варіантів був ПТРК Spike.

Ізраїль заборонить передачу Києву протитанкових комплексів Spike Їх має на озброєнні Естонія, Литва та Латвія. Про це повідомляє Breaking Defense з посиланням на власні джерела.

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Вказується, що Ізраїль ще до офіційного звернення країн Балтії заборонив передавати будь-яку зброю власної розробки, щоби не псувати стосунки з Кремлем. Як пишуть у виданні, США та Ізраїль мають суворі правила для "кінцевих користувачів" їхньої зброї. Вони обмежують можливість країни-покупця передавати чи продавати озброєння без дозволу початкового виробника.

Превентивний крок Міноборони Ізраїлю був викликаний вірою в те, що Україна намагатиметься отримати протитанкові ракетні комплекси Spike, створені спільною фірмою ізраїльських та німецьких компаній. У Міноборони Литви, Латвії та Естонії виданню заявили, що наразі про постачання зброї ізраїльського виробництва в Україну не йдеться. Планується постачання лише американської зброї.

[ + – ] ПТРК Spike

Водночас ізраїльський чиновник на умовах анонімності повідомив, що будь-які постачання зброї Україні можуть зашкодити стосункам із Москвою.

"Кожен вид непрямого втручання в цю кризу може завдати шкоди особливим відносинам між Єрусалимом та Москвою", — заявило джерело.

Ізраїль, як пишуть автори, зацікавлений у добрих відносинах з Росією, щоб мати можливість діяти в Сирії, припиняючи постачання озброєння іранської зброї "Хезболла" в Лівані.

Нагадаємо, в Ізраїлі стартувала розробка лазерної системи протиракетної оборони, яка покликана нівелювати ракетні обстріли ворога.