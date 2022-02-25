Кличко порекомендовал киевлянам приготовиться к трудной ночи
Политик отметил, что российские войска подошли вплотную к столице.
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о том, что следующая ночь будет трудной.
"Ситуация сейчас для Киева – без преувеличения – угрожающая. Следующая ночь, к утру, будет очень сложной, — отметил мэр. — Российские войска – вплотную к столице".
Кличко сообщил, что военные и правоохранители обезвреживают в городе диверсионные группы.
В столице взяты под охрану и особый контроль мосты. Блокпосты не только оборудуют на основных въездах в город, но и устанавливают блоки, перекрывающие движение, у стратегических объектов.
"Хочу также сообщить, что для обороны столицы от надвигающегося агрессора уже на 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны Киева.
Сейчас мы решаем вопрос создания дополнительных подразделений защитников Киева", — отметил Виталий Кличко.