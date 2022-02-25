Кличко порекомендував киянам приготуватися до важкої ночі

Політик зазначив, що російські війська підійшли впритул до столиці.

Мер Києва Віталій Кличко попередив містян про те, що наступна ніч буде важкою.

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"Ситуація зараз для Києва — без перебільшення — загрозлива. Наступна ніч, до ранку, буде дуже складною, — зазначив мер. — Російські війська — впритул до столиці".

Кличко повідомив, що військові та правоохоронці знешкоджують у місті диверсійні групи.

У столиці взято під охорону та особливий контроль мости. Блокпости не тільки обладнують на основних в'їздах у місто, а й встановлюють блоки, що перекривають рух, біля стратегічних об'єктів.

"Хочу також повідомити, що для оборони столиці від агресора, що насувається, вже на 100% укомплектована 112 бригада територіальної оборони Києва.

Наразі ми вирішуємо питання створення додаткових підрозділів захисників Києва", — зазначив Віталій Кличко.