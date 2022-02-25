Кличко порекомендував киянам приготуватися до важкої ночі
Політик зазначив, що російські війська підійшли впритул до столиці.
Мер Києва Віталій Кличко попередив містян про те, що наступна ніч буде важкою.
"Ситуація зараз для Києва — без перебільшення — загрозлива. Наступна ніч, до ранку, буде дуже складною, — зазначив мер. — Російські війська — впритул до столиці".
Кличко повідомив, що військові та правоохоронці знешкоджують у місті диверсійні групи.
У столиці взято під охорону та особливий контроль мости. Блокпости не тільки обладнують на основних в'їздах у місто, а й встановлюють блоки, що перекривають рух, біля стратегічних об'єктів.
"Хочу також повідомити, що для оборони столиці від агресора, що насувається, вже на 100% укомплектована 112 бригада територіальної оборони Києва.
Наразі ми вирішуємо питання створення додаткових підрозділів захисників Києва", — зазначив Віталій Кличко.