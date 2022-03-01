Защищай или выезжай. Как Львов готовится к обороне

Желающим пойти в добровольцы нужно согласовать это с администрацией — самовольная деятельность запрещена.

По состоянию на 1 марта во Львове сформировано 30 сотен добровольческих формирований территориальной громады. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Садовой.

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"Спасибо жителям за то, что готовы защищать свои дома. Скоро вам будут выданы специальные удостоверения", — написал городской голова Львова Андрей Садовой.

По его словам, в городе уже сформировано 30 сотен добровольческих формирований.

При этом мэр подчеркнул, что организацией добровольческих сотен занимаются исключительно львовские районные администрации. Самостоятельно формировать подобные группы обороны и патрулировать городскую территорию без координации с теробороной и полицией запрещено.

"Это необходимо для четкой координации наших действий", — отметил он.

Всего город ежедневно патрулирует более 3 тыс. львовян.

Набор добровольцев в дополнительную 125 бригаду теробороны, созданную специально для защиты Львова, стартовал только вчера.

"С сегодняшнего дня (28 февраля) военкоматы будут готовы принимать добровольцев, которые записываются в территориальную оборону Львова. Это тоже большое количество людей", — рассказал на брифинге начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Начальник Львовского областного терцентра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко сообщил, что бригада, защищающая область, сформирована на сто процентов.

Садовой в свою очередь обратился к тем мужчинам призывного возраста, кто эвакуировал на западную Украину или к пропускным пунктам своих близких.

"По законам военного времени военнообязанные мужчины, которые привезли сюда свои семьи, должны вернуться и защищать собственные города. Или обязаны записаться в территориальную оборону по месту поселения", — отметил мэр.

Он подчеркнул, что с начала войны Львов стал безопасным убежищем для тысяч людей, чьи дома сегодня обстреливаются вражескими войсками.

"Сегодня Львов перестал быть туристическим центром. Все, кто сюда приехал, должны помнить, что они — не гости. Мы вместе работает на победу нашей армии", — писал Садовой днем ранее.

По состоянию на 1 марта Львовская область приютила почти 40 тыс. беженцев, сообщает издание Zahid.net со ссылкой на Максима Козицкого. По его словам, регион готов принять еще 20 тыс. человек. "Ежедневно эта цифра увеличивается", — подчеркнул он.