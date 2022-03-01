Захищай або виїжджай. Як Львів готується до оборони

Охочим піти в добровольці треба погодити це з адміністрацією — самовільну діяльність заборонено.

Станом на 1 березня у Львові сформовано 30 сотень добровольчих формувань територіальної громади. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер міста Андрій Садовий.

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"Дякую жителям за те, що готові захищати свої будинки. Незабаром вам будуть видані спеціальні посвідчення", — написав міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, у місті вже сформовано 30 сотень добровольчих формувань.

При цьому мер наголосив, що організацією добровольчих сотень займаються виключно львівські районні адміністрації. Самостійно формувати подібні групи оборони та патрулювати міську територію без координації з теробороною та поліцією заборонено.

"Це необхідно для чіткої координації наших дій", — зазначив він.

Загалом місто щодня патрулює понад 3 тис. львів'ян.

Набір добровольців у додаткову 125-у бригаду тероборони, створену спеціально для захисту Львова, стартував лише вчора.

"Із сьогоднішнього дня (28 лютого) військкомати будуть готові приймати добровольців, які записуються в територіальну оборону Львова. Це також велика кількість людей", — розповів на брифінгу начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Начальник Львівського обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тищенко повідомив, що бригада, яка захищає область, сформована на сто відсотків.

Садовий, у свою чергу, звернувся до тих чоловіків призовного віку, хто евакуював на західну Україну або до пропускних пунктів своїх близьких.

"За законами воєнного часу військовозобов'язані чоловіки, які привезли сюди свої сім'ї, мають повернутися та захищати власні міста. Або зобов'язані записатися в територіальну оборону за місцем поселення", — зазначив мер.

Він наголосив, що з початку війни Львів став безпечним притулком для тисяч людей, чиї будинки сьогодні обстрілюються ворожими військами.

"Сьогодні Львів перестав бути туристичним центром. Усі, хто сюди приїхав, повинні пам'ятати, що вони не гості. Ми разом працюємо на перемогу нашої армії", — писав Садовий днем раніше.

Станом на 1 березня Львівська область дала притулок майже 40 тис. біженців, повідомляє видання Zahid.net із посиланням на Максима Козицького. За його словами, регіон готовий прийняти ще 20 тисяч людей. "Щодня ця цифра збільшується", — наголосив він.