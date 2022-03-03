Укроборонпром взялся ремонтировать трофейную технику для ВСУ (фото)

Вся отремонтированная техника будет передана украинской армии.

Во время ожесточенных боев с российскими оккупантами украинские защитники взяли немало техники противника, которую тот зачастую бросал, убегая в панике. Сейчас ее ремонтом занялось предприятие ГК "Укроборонпром", о чем сообщается на его странице в Facebook.

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В частности на опубликованных фото виден военный внедорожник "Тигр", ремонт которого в самом разгаре.

"Это СБРМ (специальная боевая разведывательная машина) "Тигр". Почти новая, небольшой пробег, двигатель, коробка и ходовая целые. Имеются следы обгорания и небольшие остатки органики. Инженеры Укроборонпрома приступили к изучению и ремонту", – говорится в публикации.

[ + – ] Трофейный "Тигр"

После того, как ремонтные работы будут закончены, транспортное средство отправится в ВСУ, где продолжит нести службу уже на благо украинских защитников.

"Тигр" – российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, который с 2005 года производится на Арзамасском машиностроительном заводе. В машине помещаются два члена экипажа и 4-6 десантников. "Тигр" в два раза легче, чем БМП-2, его вес составляет до 7 тонн в зависимости от модификации. На таких бронеавтомобилях стоят кондиционер, антиблокировочная система, автоматический поддув колес, возможна установка АКПП.

Несмотря на все характеристики, ВСУ уничтожают "Тигров" без особых усилий. Только 28 февраля три таких бронетранспортера "армии РФ были ликвидированы в Харькове.

Как уже упоминалось выше, бойцы захватывают немало трофейной техники, которая пополняет боевой автопарк украинской армии. Так, возле Тростянца в Сумской области оккупанты из Кантемировской дивизии сами бросили большое количество военной техники: танк Т-80У, танк Т-80БВ, БМП-2 (подбита), машину управления огнем артиллерии, две самоходных артиллерийских установки 2С19 "Мста-С". Полностью уничтожены "Урал" с боеприпасами, "Урал" топливозаправщик и танк Т-80У".

Груды уничтоженной техники оккупанта заполонили дорогу в Буче, а также на других направлениях, где идут ожесточенные бои. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, украинская армия уничтожила столько оккупантов и вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких стран.

По последним данным Минобороны, за семь дней войны ВСУ уничтожили и повредили 30 самолетов, 31 вертолет, 217 танков, 900 боевых бронированных машин, 90 артиллерийских систем, 11 ПВО, 42 реактивные системы залпового огня, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 военных катера и 374 автомобиля.