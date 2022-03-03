Укроборонпром узявся ремонтувати трофейну техніку для ЗСУ (фото)

Усю відремонтовану техніку буде передано українській армії.

Під час запеклих боїв із російськими окупантами українські захисники взяли чимало техніки супротивника, яку той часто кидав, тікаючи в паніці. Наразі її ремонтом зайнялося підприємство ДК "Укроборонпром", про що повідомляється на його сторінці у Facebook.

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Зокрема, на опублікованих фото видно військовий позашляховик "Тигр", ремонт якого в самому розпалі.

"Це СБРМ (спеціальна бойова розвідувальна машина) "Тигр". Майже нова, невеликий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки. Інженери Укроборонпрому розпочали вивчення та ремонт", — йдеться в публікації.

[ + – ] Трофейний "Тигр"

Після того, як ремонтні роботи буде закінчено, транспортний засіб вирушить до ЗСУ, де продовжить нести службу вже на благо українських захисників.

"Тигр" – російський багатоцільовий автомобіль підвищеної прохідності, який з 2005 року виготовляється на Арзамаському машинобудівному заводі. У машині поміщаються два члени екіпажу та 4-6 десантників. "Тигр" вдвічі легший, ніж БМП-2, його вага становить до 7 тонн залежно від модифікації. На таких бронеавтомобілях стоять кондиціонер, антиблокувальна система, автоматичний піддув коліс, можливе встановлення АКПП.

Попри всі характеристики, ЗСУ знищують "Тигрів" без особливих зусиль. Лише 28 лютого три такі бронетранспортери "армії РФ були ліквідовані в Харкові.

Як уже згадувалося, бійці захоплюють чимало трофейної техніки, яка поповнює бойовий автопарк української армії. Так, біля Тростянця на Сумщині окупанти з Кантемирівської дивізії самі кинули велику кількість військової техніки: танк Т-80У, танк Т-80БВ, БМП-2 (підбита), машину управління вогнем артилерії, дві самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С". Повністю знищено "Урал" з боєприпасами, "Урал" паливозаправник та танк Т-80У".

Груди знищеної техніки окупанта заполонили дорогу в Бучі, а також на інших напрямках, де йдуть запеклі бої. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, українська армія знищила стільки окупантів та ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн.

За останніми даними Міноборони, за сім днів війни ЗСУ знищили і пошкодили 30 літаків, 31 вертоліт, 217 танків, 900 бойових броньованих машин, 90 артилерійських систем, 11 ППО, 42 реактивні системи залпового вогню, 60 цистерн з горючо-паливними матеріалами, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 військові катери та 374 автомобілі.