16-й день войны: на Северском фронте без перемен

На севере Украины сложная ситуация сохраняется — все так же в окружении Сумы, а в Черниговской области враг концентрирует силы вокруг областного центра.

На Северщине сложная ситуация — все так же в окружении Сумы, все также атакуют Чернигов. Однако войскам РФ не удается прорваться сквозь оборону украинской армии, и они продолжают топтаться на месте. Однако противник не оставляет попыток наступления на всех направлениях. "Для этого они формируют резервы на территории РФ. Значительная часть российских подразделений восстанавливает боеспособность", — говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Сумская область

В Сумах и области продолжаются обстрелы врага. За последние сутки бомбили Сумы и пригороды, в частности, детский лагерь "Зоряний". В результате обстрелов в городе Белополье к северо-западу от Сум пострадала телевышка, и вещание в регионе остановлено.

Крайне сложная ситуация в Ахтырке. По словам мэра города Павла Кузьменко артобстрелы продолжаются, в городе нет тепла, воды, электричества. Также вчера вследствие авиаудара пострадал Качановский газоперерабатывающий завод в Ахтырском районе, сгорели резервуары с нефтью.

Оккупированным остается Тростянец. По словам Юрия Бовы, мэра города, враг зашел туда через несколько часов после начала войны, поскольку Тростянец находится близко у границы, там нет военных частей, а из города открываются прямые пути вглубь Украины. "На данный момент в городе несколько сотен боевой техники врага, от "Буратино" и систем залпового огня до танков и бтров. Оккупанты голодные, ограбили все продовольственные магазины, обвоворовывают частные дома. Забирают все автомобили, телефоны у горожан. Это не армия, это орда, саранча", — рассказал Бова.

Черниговская область

В большинстве районов Черниговщины ситуация спокойная, поскольку враг концентрирует силы вокруг областного центра. Так, по информации "Суспільного Чернігів", колонны противника прошли транзитом через Новгород-Северский, город на крайнем северо-востоке области. Свободны от оккупантов Корюковка и Сновск на севере области, Нежин и Прилуки на юге.

В то же время сложной остается ситуация в Городне к северу от Чернигова, где оккупанты пытаются установить свой режим. Покончил собой житель города Роман Макась, которого россияне хотели назначить главой оккупационной администрации. Об этом сообщил Алексей Гончарук, бывший премьер-министр Украины и уроженец Городни. После того, как Макась отказал оккупантам, они распространили по городу дезинформацию о его согласии, и горожане принялись травить его в соцсетях. Об этом рассказал нынешний мэр Городни Андрей Богдан: "По версии расследования есть признаки самоубийства, причиной которого стала травля в соцсетях. Сейчас идет война, поэтому лучше не воевать между собой", — сказал Богдан.