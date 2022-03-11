16-й день війни: на Сіверському фронті без змін

На півночі України складна ситуація зберігається — так само в оточенні Суми, а на Чернігівщині ворог концентрує сили навколо обласного центру.

На Сіверщині складна ситуація — так само в оточенні Суми, також атакують Чернігів. Проте військам РФ не вдається прорватися крізь оборону української армії, і вони продовжують тупцювати на місці. Проте противник не залишає спроб наступити всіма напрямками. "Для цього вони формують резерви на території РФ. Значна частина російських підрозділів відновлює боєздатність", — йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Сумська область

У Сумах та області продовжуються обстріли ворога. За останню добу бомбили Суми та передмістя, зокрема дитячий табір "Зоряний". Внаслідок обстрілів у місті Білопіллі на північний захід від Сум постраждала телевежа, й мовлення в регіоні зупинено.

Вкрай складна ситуація в Охтирці. За словами мера міста Павла Кузьменка, артобстріли тривають, у місті немає тепла, води, електрики. Також учора внаслідок авіаудару постраждав Качанівський газопереробний завод в Охтирському районі, згоріли резервуари з нафтою.

Окупованим залишається Тростянець. За словами Юрія Бови, мера міста, ворог зайшов туди за кілька годин після початку війни, оскільки Тростянець знаходиться близько біля кордону, там немає військових частин, а з міста відкриваються прямі шляхи вглиб України. "Зараз у місті кілька сотень бойової техніки ворога, від "Буратіно" та систем залпового вогню до танків і бтрів. Окупанти голодні, пограбували всі продовольчі магазини, обкрадають приватні будинки. Забирають усі автомобілі, телефони в городян. Це не армія, це орда, сарана", — розповів Бова.

Чернігівська область

У більшості районів Чернігівщини ситуація спокійна, оскільки ворог концентрує сили довкола обласного центру. Так, за інформацією "Суспільного Чернігів", колони супротивника пройшли транзитом через Новгород-Сіверський, місто на крайньому північному сході області. Вільні від окупантів Корюківка та Сновськ на півночі області, Ніжин та Прилуки на півдні.

Водночас складною залишається ситуація в Городні на північ від Чернігова, де окупанти намагаються встановити свій режим. Наклав на себе руки мешканець міста Роман Макась, якого росіяни хотіли призначити головою окупаційної адміністрації. Про це повідомив Олексій Гончарук, колишній прем'єр-міністр України та уродженець Городні. Після того, як Макась відмовив окупантам, вони поширили містом дезінформацію про його згоду, і городяни почали цькувати його в соцмережах. Про це розповів нинішній мер Городні Андрій Богдан: "За версією розслідування є ознаки самогубства, причиною якого стало цькування в соцмережах. Наразі йде війна, тому краще не воювати між собою", — сказав Богдан.