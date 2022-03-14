Британский журналист Fox News пострадал во время обстрела в Украине, — Венедиктова

По словам генпрокурора, украинские врачи поставили британскому журналисту "русскомирный" диагноз — осколочный перелом двух ног.

В понедельник, 14 марта, британский журналист Fox News получил повреждения во время обстрела в Украине. Сотрудник прессы попал в реанимацию, у него осколочный перелом двух ног. Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

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"Осколочный перелом двух нижних конечностей — "русскомирный" диагноз, поставленный украинскими врачами британскому журналисту", — написала Венедиктова, отметив, что сейчас журналист находится в реанимации под наблюдением врачей.

"Намерена акцентировать внимание, в частности, на тех военных преступлениях, жертвами которых стали граждане наших государств-партнеров. Понимаю, что вопрос чувствительный, но рассчитываю на то, что лидеры цивилизованного мира, таким образом, скорее решатся на закрытие неба", — заявила Венедиктова.

По словам Венедиктовой, статистика жертв в Украине никого не подталкивает к принятию важных военно-политических решений. А со временем и вовсе может стать чем-то обыденным и привычным.

"Вывод — защитить себя сможем только мы сами", — резюмировала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что гражданин западного государства находился на территории Украины и выполнял редакционное задание. Мужчина получил серьезное ранение, при этом он не находился на военном объекте, которые, как заявляют россияне, они выбирают в качестве своих мишеней.

Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований и будут расследоваться должным образом.

Ранее Фокус сообщал, что швейцарский журналист, которого ранили и ограбили в Украине, рассказал, что российские спецназовцы стреляли на поражение. Россияне отобрали у швейцарца паспорт, несколько тысяч евро, ноутбук и другие вещи.