Британський журналіст Fox News постраждав під час обстрілу в Україні, — Венедіктова

За словами генпрокурора, українські лікарі поставили британському журналісту "русскомірний" діагноз — уламковий перелом двох ніг.

У понеділок, 14 березня, британський журналіст Fox News отримав ушкодження під час обстрілу в Україні. Співробітник преси потрапив у реанімацію, у нього уламковий перелом двох ніг. Про це у Facebook повідомила генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

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"Уламковий перелом двох нижніх кінцівок — "русскомірний" діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту", — написала Венедіктова, зазначивши, що наразі журналіст перебуває в реанімації під наглядом лікарів.

"Мав намір акцентувати увагу, зокрема, на тих військових злочинах, жертвами яких стали громадяни наших держав-партнерів. Розумію, що питання є чутливим, але розраховую на те, що лідери цивілізованого світу таким чином швидше підуть на закриття неба", — заявила Венедіктова.

За словами Венедіктової, статистика жертв в Україні нікого не підштовхує до ухвалення важливих військово-політичних рішень. А з часом може стати чимось звичайним і звичним.

"Висновок — захистити себе зможемо лише ми самі", — резюмувала Венедіктова.

Генпрокурорка зазначила, що громадянин західної держави перебував на території України та виконував редакційне завдання. Чоловік отримав серйозне поранення, при цьому він не перебував на військовому об'єкті, які, як заявляють росіяни, вони вибирають як свої мішені.

Відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розслідуватимуться належним чином.

Раніше Фокус повідомляв, що швейцарський журналіст, якого поранили та пограбували в Україні, розповів, що російські спецпризначенці стріляли на поразку. Росіяни відібрали у швейцарця паспорт, кілька тисяч євро, ноутбук та інші речі.