Во время комендантского часа в Киеве удалось нейтрализовать несколько ДРГ, — Денисенко

По словам советника главы МВД, длительный комендатский час в столице сработал, сейчас ситуация в городе и области полностью контролируется.

За время длительного комендатского часа в течении почти двух суток в Киеве и Киевской области удалось задержать и нейтрализировать несколько вражеских диверсионно-разведывательных групп. Сейчас ситуация в украинской столице и области полностью контролируется. Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона украинских телеканалов.

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По словам Денисенка, длительный комендатский час в Киеве сработал. Украинские военные не дали российской армии сделать то, что они планировали сделать в городе и области.

"Мы задерживали диверсионные группы как в Киеве, так и в Киевской области. Они все были нейтрализованы. И как результат — ситуация в Киеве и на тех территориях, которые мы контролируем в области, относительно стабильна и полностью контролируема. Поэтому с этой точки зрения, я считаю, что комендантский час сработал. Мы действительно не дали возможности россиянам сделать то, что они планировали сделать", — сказал он.

Напомним, утром, 17 марта в Киеве загорелся многоэтажный дом после падения обломков российской ракеты. По данным спасателей, погиб один человек, еще трое были ранены.

Ранее, 15 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице вводится комендатский час, который будет длиться 35 часов. По Киеву могли передвигаться только при наличии спецпропусков и во время перемещения в бомбоубежища. Он завершился в 7:00 утра 17 марта.