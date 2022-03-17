Під час комендантської години в Києві вдалося нейтралізувати кілька ДРГ, — Денисенко

За словами радника голови МВС, довга комендантська година в столиці спрацювала, зараз ситуацію в місті та області повністю контролюють.

За час довгої комендантської години протягом майже двох діб у Києві та Київській області вдалося затримати та нейтралізувати кілька ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Наразі ситуацію в українській столиці та області повністю контролюють. Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону українських телеканалів.

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За словами Денисенка, довга комендантська година в Києві спрацювала. Українські військові не дали російській армії зробити те, що вони планували зробити в місті та області.

"Ми затримували диверсійні групи як у Києві, так і в Київській області. Їх усіх нейтралізували. І як результат — ситуація в Києві та на тих територіях, які ми контролюємо в області, відносно стабільна та повністю контрольована. Тому з цього погляду, я вважаю, що комендантська година спрацювала. Ми дійсно не дали можливості росіянам зробити те, що вони планували зробити", — сказав він.

Нагадаємо, вранці, 17 березня, в Києві спалахнув багатоповерховий будинок після падіння уламків російської ракети. За даними рятувальників, загинула одна людина, ще троє були поранені.

Раніше, 15 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці вводиться комендантська година, яка триватиме 35 годин. Києвом могли пересуватися лише за наявності спецперепусток і під час переміщення в бомбосховища. Вона закінчилася о 7:00 ранку 17 березня.