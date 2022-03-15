У Києві вводять комендантську годину до ранку 17 березня, — Кличко

За словами мера столиці, обмеження для мешканців діятимуть 35 годин. Пересуватися Києвом можна громадянам тільки за наявності спецперепусток або для переміщення в укриття.

Через погіршення ситуації в Києві вводять тривалу комендантську годину. Цю інформацію підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня в Києві діятиме комендантська година. Таке рішення було схвалено військовим командуванням через складну ситуацію в столиці, яку війська Росії продовжують обстрілювати.

Віталій Кличко попередив, що в той час, поки діє комендантська година, громадянам категорично заборонено виходити на вулиці. Пересуватися Києвом можна тільки за наявності спецперепусток або для переміщення в бомбосховища.

"Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня. Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналом тривоги, — в укритті", — додав Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше тривала комендантська година в Києві діяла наприкінці лютого. Керівництву міста довелося продовжувати обмеження населення із 17:00 26 лютого до ранку 28 лютого для ефективної оборони столиці. У КМДА попереджали, що громадян, які з’являться на вулиці під час комендантської години, прирівняють до членів ДРГ.

Також варто зазначити, що вночі 15 березня окупанти обстріляли кілька житлових кварталів Києва. Під вогонь російських військовослужбовців потрапили багатоквартирні будинки столиці, а жертвами обстрілу стали двоє мешканців Святошинського району.