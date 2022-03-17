"По первому варианту война закончится за две недели, по второму – в середине апреля", — Арестович

Алексей Арестович рассказал, про то, что война закончится или через две недели, или через месяц. На наземные атаки Киева, Харькова, Чернигова у врага больше нет резервов. Санкции прикончат российскую экономику за два месяца.

Советник главы офиса Президента и военный эксперт Алексей Арестович в недавнем интервью Дмитрию Гордону сделал несколько важных прогнозов относительно окончания российско-украинской войны, ее хода, есть ли на сегодня опасность вторжения оккупантов в крупные украинские города и сколько осталось существовать российской экономике в условиях жестких санкций Запада?

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Когда закончится война?

( 2мин. 20 сек.): "Есть два решения. Переговоры сейчас успешно проходят – все решено может быть в кратчайшие сроки. С выводом российских войск. Есть разные рамочные конструкции. Минимум – возвращение российских войск на позиции, которые были 23 февраля. Думаю, этим не ограничится. Второй вариант – они подкопят резервы (хотя уже уважительно стали к нам относиться на переговорах), нашкрябают 10-15 тыс. войск и будет еще одна попытка наступать ( с помощью писарей, поваров, службы исполнения наказаний – надергают из зон ). Еще неделя уйдет на то, чтобы их перемолоть. И тогда у них не остается резервов. Вторая фаза – до середины, конца апреля. То есть месяц может занять"

"Теперь Сумам, Харькову, Чернигову и Киеву с военной точки зрения – опасности нет"

(8 мин. 00 сек) "Сейчас российские командиры сообразили, что наступать в пяти местах – очень трудный вариант развития. Определились с оперативным направлением и кинули основные силы на Мариуполь и на Николаев. Основные силы на Юге и в зоне ООС (Операция Объединенных Сил – РФ, "ДНР", "ЛНР" — редакция). В Киеве практически никого не осталось. То, что они здесь пытаются изображать – постреливать – это для создания иллюзии, что российские войска здесь – они на нас давят. Страшное видео с Кадыровым. Но я, как военный человек, могу сказать, что им нечем наступать на Киев. И сколько бы они резервов не нашли – наступать на Киев – это чистой воды самоубийство. Второе. То, что сделали Сумы – это на века. Благодаря героическому сопротивлению Сум – это ВСУ, тероборона, партизанские объединения – все они не пропустили на Киев большие силы врага. Если бы те проскочили, тогда были бы бои в Киеве, пусть и на окраинах. Конкретные уличные бои. Сумчане этого не допустили.

Сумы были на три четверти окружены, но они просто не сдались, включили казацкий драйв. Вчера вышли последние российские войска из под Сум, остались только заслоны, они становятся в оборону. А сумские партизаны, судя по видео, продолжают гонять и палить их колоны.

То же самое Чернигов – они своим героическим сопротивлением остановили врага – это киевская группировка, они им не дали подойти.

Харьков вместе с Охтыркой. Дней десять назад российские войска начали с захвата Борисполя, Броваров – в районе Киева они начали создавать так называемую, Нежинскую группировку. От 10 до 14 батальонов тактических групп. Штаб уже разворачивался, полевые аэродромы, тыловые пункты снабжения. Но часть мы уничтожили ударами из под Киева. Часть была отброшена на Сумы и под Харьков вернулась. Но Харьков и Харьковская область нанесли им такие потери, что они туда стали перебрасывать войска из под Киева. Им уже надо было выбирать – по приоритету. Они очень хотели взять вторую украинскую столицу. А теперь часть расселилась, попала в наши и природные ловушки и стала сейчас в оборону.

И теперь Сумам, Харькову, Чернигову и Киеву с военной точки зрения – опасности нет. Гарантировано будут обстрелы и удары ракетами, но опасности ближних, городских боев нет. Эта опасность отступила до поиска ими серьезных резервов.

Закроет ли НАТО небо Украины?

(11мин. 25 сек.) "Мы сами закроем небо. Нужно только еще вооружение. В течение эти суток мы сбили больше семи летательных аппаратов.

Уточнение прогнозов относительно окончания войны

(12 мин. 20 сек.) Вернемся у началу. Есть два варианта окончания войны. Переговоры идут успешно. Это говорит и наша сторона и российская, сторонние наблюдатели. Тогда война быстро закончиться – недели две. Если второй вариант, будет вторая попытка с их стороны провозгласить какую-нибудь Херсонскую Народную Республику. Попытаются куда-то там наступать, попытаются взять Мариуполь, что-то окружить в зоне ООС. Но у них, сразу говорю, это не получится. И тогда все опять вернется на круги своя – плюс две недели. И тогда окончание – средина, конец апреля.

Хребет российской экономики сломан

(13. 28 сек). "Санкции Запада уже сломали хребет российской экономики. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подала в отставку, но ее не приняли. Даже если санкции снять завтра – россияне будут вылезать десятилетиями из своего положения. Но пока санкции никто не собирается снимать. Плюс персональные болезненные санкции , которые накладываются на личное окружение Путина и их активы. Их детей и т.д.

"За два месяца Россия станет страной четвертого мира"

(14 мин. 56 сек.). "Полная обструкция российского академического сообщества – не принимают профессуру, лекторов. Полная обструкция культурного сообщества – всех прим-балерин, певцов, музыкантов в 24 часа выставляют из всех театров мира. России отказали в спорте, кино…

Санкции в два месяца должны прикончить российскую экономику вообще. Россия станет страной четвертого мира. Не второго и не третьего. Россияне должны действовать в этих временных рамках. Если они за два месяца не успеют отсюда уйти и компенсировать то, что они натворили – они не поднимутся. Они же не хотят быть страной четвертого мира, но к этому все идет".