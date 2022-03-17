"За першим варіантом війна закінчиться за два тижні, за другим — у середині квітня", — Арестович

Олексій Арестович розповів, що війна закінчиться або через два тижні, або через місяць. На наземні атаки Києва, Харкова, Чернігова у ворога більше нема резервів. Санкції знищать російську економіку за два місяці.

Радник глави Офісу Президента та військовий експерт Олексій Арестович у недавньому інтерв'ю Дмитру Гордону зробив кілька важливих прогнозів щодо закінчення російсько-української війни, її ходу, чи є на сьогодні небезпека вторгнення окупантів у великі українські міста та скільки залишилося існувати російській економіці в умовах жорстких санкцій Заходу.

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Коли закінчиться війна?

(2 хв. 20 сек.): "Є два рішення. Переговори зараз успішно проходять — все можуть вирішити в найкоротші терміни. З виведенням російських військ. Є різні рамкові конструкції. Мінімум — повернення російських військ на позиції, які були 23 лютого. Думаю, цим не обмежиться. Другий варіант — вони підзбирають резерви (хоча вже шанобливо стали до нас ставитися на переговорах), нашкрябають 10-15 тис. військ і буде ще одна спроба наступати (за допомогою писарів, кухарів, служби виконання покарань — насмикують із зон). Ще тиждень піде на те, щоб їх перемолоти. І тоді в них не залишається резервів. Друга фаза — до середини, кінця квітня. Тобто місяць може зайняти"

"Тепер Сумам, Харкову, Чернігову та Києву з військової точки зору — небезпеки немає"

(8 хв. 00 сек) "Зараз російські командири зрозуміли, що наступати в п'яти місцях — дуже важкий варіант розвитку. Визначилися з оперативним напрямком і кинули основні сили на Маріуполь та на Миколаїв. Основні сили на Півдні та в зоні ООС (Операція Об'єднаних Сил — РФ, "ДНР", "ЛНР" — редакція). У Києві практично нікого не залишилося. Те, що вони тут намагаються зображати — пострілювати — це для створення ілюзії, що російські війська тут — вони на нас тиснуть. Страшне відео з Кадировим. Але я, як військова людина, можу сказати, що їм нічим наступати на Київ. І скільки б вони резервів не знайшли — наступати на Київ — це чистої води самогубство. По-друге. Те, що зробили Суми — це на віки. Завдяки героїчному опору Сум — це ЗСУ, тероборона, партизанські об'єднання — всі вони не пропустили на Київ великих сил ворога. Якби ті проскочили, тоді були б бої в Києві, хай і на околицях. Конкретні вуличні бої. Сумчани цього не допустили.

Суми були на три чверті оточені, але просто не здалися, включили козацький драйв. Вчора вийшли останні російські війська з-під Сум, залишилися тільки заслони, вони стають в оборону. А сумські партизани, судячи з відео, продовжують ганяти та палити їхні колони.

Те саме Чернігів — вони своїм героїчним опором зупинили ворога — це київське угруповання, вони їм не дали підійти.

Харків разом з Охтиркою. Днів десять тому російські війська почали із захоплення Борисполя, Броварів — у районі Києва вони почали створювати так зване Ніжинське угруповання. Від 10 до 14 батальйонів тактичних груп. Штаб уже розгортався, польові аеродроми, тилові пункти постачання. Але частину ми знищили ударами з-під Києва. Частину відкинули на Суми й під Харків повернулися. Але Харків та Харківська область завдали їм таких втрат, що вони туди стали перекидати війська з-під Києва. Їм уже треба було вибирати — за пріоритетом. Вони дуже хотіли взяти другу українську столицю. А тепер частина розселилася, потрапила до наших та природних пасток і стала зараз в оборону.

І тепер Сумам, Харкову, Чернігову та Києву з військового погляду — небезпеки немає. Гарантовано буде обстріл і удари ракетами, але небезпеки ближніх, міських боїв немає. Ця небезпека відступила до пошуку серйозних резервів.

Чи закриє НАТО небо України?

(11хв. 25 сек.) "Ми самі закриємо небо. Потрібне тільки ще озброєння. Протягом цієї доби ми збили понад сім літальних апаратів.

Уточнення прогнозів щодо закінчення війни

(12 хв. 20 сек.) Повернімося до початку. Є два варіанти закінчення війни. Переговори йдуть успішно. Це говорить і наша сторона, і російська, сторонні спостерігачі. Тоді війна швидко закінчиться — тижнів зо два. Якщо другий варіант, буде друга спроба з їхнього боку проголосити якусь Херсонську Народну Республіку. Спробують там кудись наступати, спробують взяти Маріуполь, щось оточити в зоні ООС. Але в них, одразу кажу, це не вийде. І тоді все знову повернеться на круги свої — плюс два тижні. І тоді закінчення — середина, кінець квітня.

Хребет російської економіки зламаний

(13. 28 сек). "Санкції Заходу вже зламали хребет російської економіки. Глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна подала у відставку, але її не прийняли. Навіть якщо санкції зняти завтра — росіяни вилазитимуть десятиліттями зі свого становища. Але поки санкції ніхто не збирається знімати. Плюс персональні болючі санкції, які накладають на особисте оточення Путіна та їхні активи, їхніх дітей тощо.

"За два місяці Росія стане країною четвертого світу"

(14 хв. 56 сек.). "Повна обструкція російської академічної спільноти — не приймають професуру, лекторів. Повна обструкція культурної спільноти — всіх прим-балерин, співаків, музикантів за 24 години виставляють з усіх театрів світу. Росії відмовили в спорті, кіно…

Санкції за два місяці мають знищити російську економіку взагалі. Росія стане країною четвертого світу. Не другого і не третього. Росіяни мають діяти в цих тимчасових рамках. Якщо вони за два місяці не встигнуть піти звідси й компенсувати те, що вони наробили, — вони не піднімуться. Вони ж не хочуть бути країною четвертого світу, але цього все йде".