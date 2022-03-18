"Мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боялись своей власти": Зеленский обратился к россиянам

Президент Украины убежден, что иностранные наемники, которые хотят присоединиться к российским оккупантам, примут самое худшее решение в своей жизни.

Россия привлекает наемников из других стран для участия в войне с Украиной, а также имеет резервы для продолжения военных действий. Но отправится воевать в Украину — для них это будет наихудшим решение в жизни. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем новом выступлении ночью, 18 марта.

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"Лучше долгая жизнь, нежели те деньги, которые вам предлагают за короткую", — сказал президент, отметив стойкость ВСУ, которые с каждым днем сокращают численность российской армии.

Лидер государства обратился к россиянам с просьбой сберечь жизни тех, кто или обманом был втянут в войну, или решил присоединиться к оккупантам из-за страха перед путинским режимом. Он заявил, что Украина не хотела этой войны и не хотела, чтобы тысячи россиян погибали на украинской земле.

Зеленский отметил, что есть случаи когда солдаты РФ попадают в плен и остаются живы, но их родственники получают похоронки или остаются в неведении относительно судьбы своих близких, которые отправились воевать в Украину.

"В интернете есть номера, по которым вы можете обратиться и узнать, что же на самом деле с вашими детьми… Мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем чем боитесь своей власти", — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что начав войну с Украиной, Россия разрушает сама себя, поскольку прогрессивные россияне покидают страну.

Российские хакеры взломали вещание телеканала "Украина 24" и запустили в эфире бегущую строку с фейковым заявлением президента Украины Владимира Зеленского о капитуляции.