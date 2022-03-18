"Ми хочемо, щоб ви любили своїх дітей більше, ніж боялися своєї влади": Зеленський звернувся до росіян

Президент України переконаний, що іноземні найманці, які хочуть приєднатися до російських окупантів, приймуть найгірше рішення у своєму житті.

Росія залучає найманців з інших країн до участі у війні з Україною, а також має резерви для продовження військових дій. Але вирушить воювати в Україну — для них це буде найгіршим рішенням у житті. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму новому виступі вночі, 18 березня.

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"Краще довге життя, ніж ті гроші, які вам пропонують за коротке", — сказав президент, наголосивши на стійкості ЗСУ, які з кожним днем скорочують чисельність російської армії.

Лідер держави звернувся до росіян із проханням зберегти життя тих, кого або обманом втягнули у війну, або вирішив приєднатися до окупантів через страх перед путінським режимом. Він заявив, що Україна не хотіла цієї війни й не хотіла, щоби тисячі росіян гинули на українській землі.

Зеленський зазначив, що є випадки, коли солдати РФ потрапляють у полон і залишаються живі, але їхні родичі отримують похоронки або не знають про долі своїх близьких, які вирушили воювати в Україну.

"В інтернеті є номери, за якими ви можете звернутися і дізнатися, що ж насправді з вашими дітьми... Ми хочемо, щоб ви любили своїх дітей більше, ніж боїтеся своєї влади", — наголосив Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що, розпочавши війну з Україною, Росія руйнує сама себе, оскільки прогресивні росіяни залишають країну.

Російські хакери зламали мовлення телеканалу "Україна 24" і запустили в ефірі рядок з фейковою заявою президента України Володимира Зеленського про капітуляцію.