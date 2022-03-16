Хакери РФ пустили в ефірі ТБ фейкове звернення Зеленського із закликом до ЗСУ "скласти зброю"

Президент України відповів, що ніхто не здасться до перемоги над загарбником.

Російські хакери зламали мовлення телеканалу "Україна 24" та запустили в ефірі рядок із фейковою заявою президента України Володимира Зеленського про капітуляцію та прохання до Збройних сил України скласти зброю.

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У момент появи рядка в ефірі розмовляли із заступником голови Офісу президента України Андрієм Сибігом.

"Бути президентом виявилося не так просто. Я змушений приймати важкі рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. Настав час подивитися в очі. Не вийшло. Стало лише гірше. Значно гірше. Більше немає жодного завтра, принаймні в мене. І тепер я приймаю рішення попрощатися з вами. Я раджу вам скласти зброю та повернутися до своїх сімей. На цій війні не варто вмирати, я раджу вам жити, і я збираюся зробити те саме", — йдеться в повідомленні ворога.

Зеленський запропонував ворогові їхати додому

Зеленський негайно відповів на провокацію загарбників. Він запропонував військам РФ скласти зброю та їхати додому.

"Ми вже вдома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сім'ї. Жодної зброї складати ми не збираємось до нашої перемоги", — заявив він.

Нагадаємо, що 15 березня Зеленський підписав законопроєкт №5101, який забороняє виготовляти та поширювати інформаційну продукцію, яка пропагує дії ворожої держави. В Україні заборонено представляти війну з Росією як "громадянську війну", "внутрішній конфлікт" і "громадянський конфлікт".

Також президент України 15 березня підписав закон про колаборантів, який передбачає 15 років ув'язнення за співпрацю з окупантами.

Верховна Рада 3 березня ухвалила закон про конфіскацію власності РФ в Україні. Тепер можна націоналізувати рухоме та нерухоме майно, гроші, вклади в банках, цінні папери та будь-яке інше майно, що належить Росії та її резидентам.