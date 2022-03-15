Зеленський підписав закон про відповідальність за виготовлення та розповсюдження пропаганди в Україні

Документ встановлює заборону виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій держави-агресора.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №5101, який встановлює заборону в Україні на виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Депутати Верховної Ради ухвалили його під час засідання 3 березня, закон підтримали 285 парламентаріїв із 308 присутніх.

Закон встановлює заборону виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій Росії, а також застосування щодо політичних партій, громадськиї об'єднань, релігійних організацій, винних у порушенні цих заборон, як санкцій – заборони їхньої діяльності в судовому порядку.

Новим законом на території України забороняється:

Виправдовувати, заперечувати, визнавати правомірною військову агресію Росії проти України, представляти її як "громадянську війну", "внутрішній конфлікт", "громадянський конфлікт";

Прославляти російських військових, найманців РФ і членів інших проросійських озброєних груп, представників окупаційних адміністрацій, зокрема називати їх "ополченцями" та "ввічливими людьми".

За виправдання, заперечення та прославлення російської агресії передбачено кримінальну відповідальність.

Крім цього, законопроєкт передбачає після рішення суду встановлення санкцій для релігійних організацій, політичних партій і громадських організацій у вигляді припинення їхньої діяльності, якщо вони сприяли ліквідації незалежності України чи незаконному захопленню влади, пропагували війну чи насильство, комуністичний режим чи розповсюджували інформацію, яка виправдовує агресію Росії.

Нагадаємо, президент Зеленський підписав закон про колаборантів. Документ передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з владою РФ. Максимальне покарання становить до 15 років.

Раніше Зеленський підписав закон про конфіскацію власності РФ в Україні. Закон дозволяє націоналізувати рухоме та нерухоме майно, гроші, вклади в банках, цінні папери, а також будь-яке інше майно, що належить РФ і її резидентам.