"Мы убиваем всех подряд": Геращенко выложил запись разговора предполагаемого военного ВС РФ

На опубликованной записи мужской голос рассказывает, что армия РФ без разбору расстреливает мирных жителей в Украине.

Советник министра МВД Украины Антон Геращенко опубликовал запись, которая заявлена как очередной перехват беседы российских солдат с родственниками. Геращенко опубликовал запись разговора на своем канале в YouTube.

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В разговоре на записи отмечается, что военнослужащим поначалу было страшно видеть обезглавленные трупы людей. Но когда уже начали убивать, стало уже все равно, в кого стрелять.

По словам одного из представителей оккупационных войск, россияне в Украине прибегают к беспорядочной стрельбе в мирных жителей.

"Мы еб*шим всех подряд! В село заезжаешь, гражданский вышел — "салам алейкум" и в расход его! В колонне едем, выходит женщина с маленькой девочкой и муж за ней. Пацан из колонны выскочил и с пулемета еб** (убил) их всех троих", — делится воспоминаниями российский военнослужащий, участвующий во вторжении в Украину. Он также перечисляет региональные подразделения ВС РФ, которые участвуют во вторжении.

"…столько трупов видел, столько ж еще, наверное, впереди там. Тут их в лесу валяется — *** [много]. Кошмар, вообще", — говорит представитель сил противника.

Ранее Фокус сообщал, что во время разговора с женой предполагаемый военный РФ рассказал о "700 трупах" российских военных и грабежах украинских магазинов солдатами войск РФ.