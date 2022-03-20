"Ми вбиваємо всіх підряд": Геращенко виклав запис розмови імовірного військового ЗС РФ

На опублікованому записі чоловічий голос розповідає, що армія РФ навмання розстрілює мирних жителів в Україні.

Радник міністра МВС України Антон Геращенко опублікував запис, який заявлений як чергове перехоплення розмови російських солдатів із родичами. Геращенко опублікував запис розмови на своєму каналі на YouTube.

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У розмові на записі наголошується, що військовослужбовцям спочатку було страшно бачити обезголовлені трупи людей. Але коли вже почали вбивати, стало вже байдуже, у кого стріляти.

За словами одного з представників окупаційних військ, росіяни в Україні вдаються до безладної стрільби по мирних жителях.

"Ми єб*шимо всіх підряд! У село заїжджаєш, цивільний вийшов — "салам алейкум" і у витрату його! У колоні їдемо, виходить жінка з маленькою дівчинкою і чоловік за нею. Пацан з колони вискочив і з кулемета йоб** (убив) ) їх усіх трьох", — ділиться спогадами російський військовослужбовець, який бере участь у вторгненні в Україну. Він також перераховує регіональні підрозділи ЗС РФ, які беруть участь у вторгненні.

"...стільки трупів бачив, стільки ж ще, напевно, попереду там. Тут їх у лісі валяється — *** [багато]. Кошмар, взагалі", — каже представник сил противника.

Раніше Фокус повідомляв, що під час розмови з дружиною імовірний військовий РФ розповів про "700 трупів" російських військових та пограбування українських магазинів солдатами військ РФ.