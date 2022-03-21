Провоцируют НАТО: истребитель РФ вторгся в воздушное пространство Польши, – Бутусов

Журналист со ссылкой на данные радаров отметил, что самолет пролетел сразу после заявления польских властей о возможной отправке миротворцев в Украину.

Российский истребитель-бомбардировщик пролетел над Волынью и зашел в воздушное пространство Польши 21 марта в 13:15. Об этом написал в Facebook главный редактор издания "ЦЕНЗОР.нет" Юрий Бутусов со ссылкой на данные радаров.

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"Наши союзники также зафиксировали пролет… Россия провоцирует столкновения с вооруженными силами НАТО", – подчеркнул журналист.

[ + – ] Кроме Бутусова, никто не сообщал о пролете истребителя из РФ над Польшей

Бутусов указал, что инцидент произошел сразу после заявления польских властей о возможной отправке миротворцев в Украину для обеспечения безопасности мирных жителей.

Других подробностей главред "ЦЕНЗОРа" не привел, в частности, какая именно модель самолета это была.

Министерство обороны Польши, штаб-квартира НАТО и польские СМИ не писали о проникновении бомбардировщика из РФ в воздушное пространство Польши.

Предложение об отправке в Украину миротворческой миссии НАТО выдвинул 15 марта вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

В этот же день в Киев прибыли премьер-министры Польши, Словении и Чехии на встречу с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем для обсуждения мер по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 16 марта сказал, что вопрос об отправке миротворческой миссии НАТО в Украину обсудят на следующем саммите Альянса 24 марта.