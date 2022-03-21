Провокують НАТО: винищувач РФ вторгся у повітряний простір Польщі, – Бутусов

Журналіст з посиланням на дані радарів зазначив, що літак пролетів одразу після заяви польської влади про можливе відправлення миротворців до України.

Російський винищувач-бомбардувальник пролетів над Волинню і зайшов у повітряний простір Польщі 21 березня о 13.15. Про це написав у Facebook головний редактор видання "ЦЕНЗОР.нет" Юрій Бутусов з посиланням на дані радарів.

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"Наші союзники також зафіксували проліт... Росія провокує зіткнення зі збройними силами НАТО", – наголосив журналіст.

[ + – ] Крім Бутусова, ніхто не повідомляв про проліт винищувача з РФ над Польщею

Бутусов зазначив, що інцидент стався одразу після заяви польської влади про можливе відправлення миротворців до України для організації безпеки мирних жителів.

Інших подробиць головний редактор "ЦЕНЗОРу" не навів, зокрема, яка саме модель літака це була.

Міністерство оборони Польщі, штаб-квартира НАТО та польські ЗМІ не писали про проникнення бомбардувальника з РФ у повітряний простір Польщі.

Пропозицію про відправлення в Україну миротворчої місії НАТО висунув 15 березня віцепрем'єр з питань безпеки, голова керівної партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський.

Цього ж дня до Києва прибули прем'єр-міністри Польщі, Словенії та Чехії на зустріч з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем для обговорення заходів щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 16 березня сказав, що питання щодо відправлення миротворчої місії НАТО в Україну обговорять на наступному саміті Альянсу 24 березня.