"Пойду взламывать квартиры": российские военные рассматривают осаду Киева как возможность обогатиться

На опубликованной записи мужской голос объясняет, что намерен продолжить личное обогащение за счет мирных украинцев. "Высоток тут много. Буду взламывать дома".

В большинстве подобных записей, которые публикуются как перехваченные разговоры находящихся в Киевской области российских военных, упоминается о возможности поживиться за счет гражданского населения. Запись очередной беседы предполагаемых представителей ВС РФ опубликовала Служба безопасности Украины.

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На записи мужской голос просит, вероятно, своего родственника посмотреть стоимость "нажитой" видеокарты и прочих компьютерных комплектующих на Yandex.Market. Тот в ответ сообщает, что упомянутая модель стоит в пределах 130-180 тыс. рублей (по "довоенному" курсу рубля к доллару, это порядка 1,5 тыс. долларов).

"В принципе, эта командировка меня окупила", — отвечает довольный солдат, разражаясь утробным смехом.

Предполагаемый российский военнослужащий говорит, что намерен продолжаить обогащаться за счет мирных граждан Украины: "Я пойду взламывать квартиры. Высоток тут до***(много), десятиэтажных. Буду взламывать дома".

На эти слова женский голос советует не упоминать в телефонном разговоре сведения о мародерстве в рядах ВС РФ.

"Это ху*** (чепуха), — отвечает военный. — Тут по домам еб*** (стреляют) из минометов".

Ранее Фокус сообщал, что советник министра МВД Украины Антон Геращенко поделился аудиозаписью, которая заявлена как перехват беседы российских солдат с родственниками. В опубликованной телефонной беседе мужской голос признает, что армия РФ без разбору расстреливает гражданских лиц в Украине. "Мы убиваем всех подряд", — говорит он.