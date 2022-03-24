"Піду зламувати квартири": російські військові розглядають облогу Києва як можливість збагатитися
На опублікованому записі чоловічий голос пояснює, що має намір продовжити особисте збагачення за рахунок мирних українців. "Висоток тут багато. Зламуватиму будинки".
У більшості подібних записів, які публікуються як перехоплені розмови російських військових, що перебувають у Київській області, згадується про можливість поживитися за рахунок цивільного населення. Запис чергової бесіди передбачуваних представників ЗС РФ опублікувала Служба безпеки України.
На записі чоловічий голос просить, мабуть, свого родича подивитися вартість "нажитої" відеокарти й інших комп'ютерних комплектуючих на Yandex.Market. Той у відповідь повідомляє, що згадана модель коштує в межах 130-180 тис. рублів (за "довоєнним" курсом рубля до долара, це близько 1,5 тис. доларів).
"У принципі, це відрядження мене окупило", — відповідає задоволений солдат, вибухаючи утробним сміхом.
Передбачуваний російський військовослужбовець каже, що має намір продовжувати збагачуватися за рахунок мирних громадян України: "Я піду зламувати квартири. Висоток тут до ***, десятиповерхових. Буду зламувати будинки".
На ці слова жіночий голос радить не згадувати в телефонній розмові відомості про мародерство у лавах ЗС РФ.
"Це ху*** (нісенітниця), — відповідає військовий. — Тут по будинках єб*** (стріляють) з мінометів".
Раніше Фокус повідомляв, що радник міністра МВС України Антон Геращенко поділився аудіозаписом, який заявлений як перехоплення розмови російських солдатів із родичами. В опублікованій телефонній бесіді чоловічий голос визнає, що армія РФ без розбору розстрілює цивільних осіб в Україні. "Ми вбиваємо всіх підряд", — каже він.