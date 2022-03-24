"Піду зламувати квартири": російські військові розглядають облогу Києва як можливість збагатитися

На опублікованому записі чоловічий голос пояснює, що має намір продовжити особисте збагачення за рахунок мирних українців. "Висоток тут багато. Зламуватиму будинки".

У більшості подібних записів, які публікуються як перехоплені розмови російських військових, що перебувають у Київській області, згадується про можливість поживитися за рахунок цивільного населення. Запис чергової бесіди передбачуваних представників ЗС РФ опублікувала Служба безпеки України.

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На записі чоловічий голос просить, мабуть, свого родича подивитися вартість "нажитої" відеокарти й інших комп'ютерних комплектуючих на Yandex.Market. Той у відповідь повідомляє, що згадана модель коштує в межах 130-180 тис. рублів (за "довоєнним" курсом рубля до долара, це близько 1,5 тис. доларів).

"У принципі, це відрядження мене окупило", — відповідає задоволений солдат, вибухаючи утробним сміхом.

Передбачуваний російський військовослужбовець каже, що має намір продовжувати збагачуватися за рахунок мирних громадян України: "Я піду зламувати квартири. Висоток тут до ***, десятиповерхових. Буду зламувати будинки".

На ці слова жіночий голос радить не згадувати в телефонній розмові відомості про мародерство у лавах ЗС РФ.

"Це ху*** (нісенітниця), — відповідає військовий. — Тут по будинках єб*** (стріляють) з мінометів".

Раніше Фокус повідомляв, що радник міністра МВС України Антон Геращенко поділився аудіозаписом, який заявлений як перехоплення розмови російських солдатів із родичами. В опублікованій телефонній бесіді чоловічий голос визнає, що армія РФ без розбору розстрілює цивільних осіб в Україні. "Ми вбиваємо всіх підряд", — каже він.