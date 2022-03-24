"Кто тут служить хочет? Никто": разгромленные войска РФ под Николаевом намерены дезертировать (видео)

СБУ опубликовала запись разговора предполагаемых военнослужащих из РФ, чье подразделение было направлено на захват Николаева и разгромлено ВСУ.

В четверг, 24 марта, Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись, заявленную как перехват разговора российских военных с родственниками. Запись выложена на YouTube-канале ведомства.

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Судя по информации, которой обмениваются предполагаемые военнослужащие, их подразделение было направлено на захват Николаева, но украинские защитники их разгромили.

В беседе упоминается о том, что практически вся техника подразделения ВС РФ пришла в негодность после попадания ракеты "Точка У".

[ + – ] Разбитая российская техника [ + – ] Разбитая российская техника Фото: пресс-служба СБУ [ + – ] Разбитая российская техника [ + – ] Разбитая российская техника

"Шесть "трехсотых", один "двухсотый", все наши машины нах**(уничтожены), осталась одна-две машины и два танка. Колесная техника вся ушла. Остались без еды и без снарядов. Вообще ничего нет: ни воды, ни еды. 60% боевой готовности — минус. Если бы у нас не было окопов, мы бы все ушли. Все", — откровенно признает предполагаемый военный РФ.

Его собеседник советует бежать любыми возможными способами: "Все в отказанную, в первую машину и сразу съе*** (уезжай), ты не боец, который это умеет делать. Да мы тут все не те".

Судя по всему, на записи звучит голос солдата-срочника, который не подготовлен к ведению боевых действий.

Ранее Фокус сообщал, что российские военные под Киевом рассматривают осаду украинской столицы как подходящую возможность для личного обогащения. На опубликованной записи разговора военный из России, находящийся в киевских окрестностях, откровенно говорит, что собирается взламывать дома, благо высоток здесь много.