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Военный Фокус Российско-украинская война

"Кто тут служить хочет? Никто": разгромленные войска РФ под Николаевом намерены дезертировать (видео)

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Разбитая российская техника, войска рф,
Фото: пресс-служба СБУ | Разбитая российская техника.

СБУ опубликовала запись разговора предполагаемых военнослужащих из РФ, чье подразделение было направлено на захват Николаева и разгромлено ВСУ.

В четверг, 24 марта, Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись, заявленную как перехват разговора российских военных с родственниками. Запись выложена на YouTube-канале ведомства.

Судя по информации, которой обмениваются предполагаемые военнослужащие, их подразделение было направлено на захват Николаева, но украинские защитники их разгромили.

В беседе упоминается о том, что практически вся техника подразделения ВС РФ пришла в негодность после попадания ракеты "Точка У".

танк, Разбитая российская техника,
Разбитая российская техника
танк, Разбитая российская техника,
Разбитая российская техника
Фото: пресс-служба СБУ
танк, Разбитая российская техника,
Разбитая российская техника
танк, Разбитая российская техника,
Разбитая российская техника
танк, Разбитая российская техника,
танк, Разбитая российская техника,
танк, Разбитая российская техника,
танк, Разбитая российская техника,

"Шесть "трехсотых", один "двухсотый", все наши машины нах**(уничтожены), осталась одна-две машины и два танка. Колесная техника вся ушла. Остались без еды и без снарядов. Вообще ничего нет: ни воды, ни еды. 60% боевой готовности — минус. Если бы у нас не было окопов, мы бы все ушли. Все", — откровенно признает предполагаемый военный РФ.

Его собеседник советует бежать любыми возможными способами: "Все в отказанную, в первую машину и сразу съе*** (уезжай), ты не боец, который это умеет делать. Да мы тут все не те".

Судя по всему, на записи звучит голос солдата-срочника, который не подготовлен к ведению боевых действий.

Ранее Фокус сообщал, что российские военные под Киевом рассматривают осаду украинской столицы как подходящую возможность для личного обогащения. На опубликованной записи разговора военный из России, находящийся в киевских окрестностях, откровенно говорит, что собирается взламывать дома, благо высоток здесь много.