"Хто тут служити хоче? Ніхто": розгромлені війська РФ під Миколаєвом мають намір дезертирувати (відео)

СБУ опублікувала запис розмови можливих військовослужбовців із РФ, чий підрозділ був спрямований на захоплення Миколаєва та розгромлений ЗСУ.

У четвер, 24 березня, Служба безпеки України опублікувала аудіозапис, заявлений як перехоплення розмови російських військових із родичами. Запис викладено на YouTube-каналі відомства.

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Судячи з інформації, якою обмінюються ймовірні військовослужбовці, їхній підрозділ був спрямований на захоплення Миколаєва, але українські захисники їх розгромили.

У бесіді згадується про те, що практично вся техніка підрозділу ЗС РФ стала непридатною після влучення ракети "Точка У".

[ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка Фото: пресс-служба СБУ [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка

"Шість "трьохсотих", один "двохсотий", всі наші машини нах**(знищені), залишилася одна-дві машини та два танки. Колісна техніка вся пішла. Залишилися без їжі та без снарядів. Узагалі нічого немає: ні води, ні їжі. 60% бойової готовності — мінус. Якби в нас не було окопів, ми б усі пішли. Всі", — відверто визнає передбачуваний військовий РФ.

Його співрозмовник радить тікати будь-якими можливими способами: "Все у відмовлену, в першу машину і одразу зйо*** (їдь), ти не боєць, який це вміє робити. Та ми тут всі не ті".

Швидше за все, на записі звучить голос солдата-строковика, який не підготовлений до ведення бойових дій.

Раніше Фокус повідомляв, що російські військові під Києвом розглядають облогу української столиці як нагоду для особистого збагачення. На опублікованому записі розмови військовий із Росії, що перебуває на київських околицях, відверто каже, що збирається зламувати квартири, благо, висоток тут багато.