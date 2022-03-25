В Сети показали последствия обстрелов ВС России ХНУ им. В.Н. Каразина

ВС РФ не прекращают громить один из самых знаменитых вузов Европы, превращая красивые здания в руины.

Российские войска продолжают безостановочно обстреливать Харьков, уничтожая мирное население, инфраструктуру города, садики, школы, вузы, предприятия, жилые дома. С особым остервенением они разрушают один из старейших вузов Европы – Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, обстреливая как главный корпус, так и отдельные здания факультетов.

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Еще 6 марта сотрудники вуза показали, как снаряды разрушают экономический факультет ХНУ.

"Каразинский университет варварски рушится! Ракетным ударом уничтожено здание по Мироносицкой, прямым ударом уничтожен Каразинский спорткомплекс, поврежден главный и северный корпус, здание Института "Физ-технический факультет", общежития, музей природы, старый корпус научной библиотеки при университете. Жилье наших профессоров и штабов находится в зонах интенсивного обстрела, разрушается и в условиях низкой температуры становится непригодным для проживания!", – говорилось в публикации.

Сейчас же в сети появилась серия снимков, которые иллюстрируют не столько внешний, сколько внутренний масштаб разрушений в здании экономического факультета вуза.

Как видно на фотографиях, в аудиториях и помещениях не осталось буквально ни единого уцелевшего места. Ракетные удары уничтожили стены и перекрытия, нанесли огромные разрушения учебным кабинетам, а внутренний двор засыпал обломками.

Если на центральных улицах города харьковские коммунальщики еще успевают хоть как-то убирать последствия разрушений, то внутри многих зданий это сделать невозможно из-за масштабности повреждений, а также из-за угрозы постоянных обстрелов.

Более того, все больше подтверждается целенаправленное уничтожение ВС РФ мирных жителей города. По словам главы ОВА Олега Синегубова, утром 25 марта в Основянском районе Харькова оккупанты обстреляли из артиллерии и "Градов" городскую поликлинику, где выдавали гуманитарную помощь. Пострадали семь человек, из которых четверо умерли. Накануне они "накрыли" пункт выдачи "Новой почты". В итоге погибли шестеро харьковчан, еще 17 получили ранения. Оба этих факта 2 военные преступления.

Тем временем в городе продолжают спасать от возможного повреждения памятник Тарасу Шевченко на Сумской. Волонтеры и коммунальщики закладывают 16-метровый монумент мешками с песком.