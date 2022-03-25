У Мережі показали наслідки обстрілу ЗС Росії ХНУ ім. В.М. Каразіна

ЗС РФ не припиняють громити один із найзнаменитіших вишів Європи, перетворюючи красиві будівлі на руїни.

Російські війська продовжують безупинно обстрілювати Харків, знищуючи мирне населення, інфраструктуру міста, садки, школи, виші, підприємства, житлові будинки. З особливим розлюченням вони руйнують один із найстаріших вишів Європи — Харківський національний університет ім. В.М. Каразіна, обстрілюючи як головний корпус, так і окремі будівлі факультетів.

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Ще 6 березня співробітники вишу показали, як снаряди руйнують економічний факультет ХНУ.

"Каразінський університет по-варварськи руйнується! Ракетним ударом знищили будинок по Мироносицькій, прямим ударом знищили Каразінський спорткомплекс, пошкодили головний та північний корпус, будівлю Інституту "Фізико-технічний факультет", гуртожитки, музей природи, старий корпус наукової бібліотеки при університеті. Житло наших професорів та штабів знаходиться в зонах інтенсивного обстрілу, руйнується і в умовах низької температури стає непридатним для проживання!" — йшлося в публікації.

Нині ж у мережі з'явилася серія знімків, які ілюструють не так зовнішній, як внутрішній масштаб руйнувань у будівлі економічного факультету ЗВО.

Як видно на фотографіях, в аудиторіях та приміщеннях не залишилося буквально жодного вцілілого місця. Ракетні удари знищили стіни та перекриття, завдали величезних руйнувань навчальним кабінетам, а внутрішній двір засипали уламки.

Якщо на центральних вулицях міста харківські комунальники ще встигають хоч якось прибирати наслідки руйнувань, то всередині багатьох будівель це зробити неможливо через масштабність пошкоджень, а також загрозу постійних обстрілів.

Понад те, дедалі більше підтверджують цілеспрямоване знищення ЗС РФ мирних жителів міста. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, вранці 25 березня в Основ'янському районі Харкова окупанти обстріляли з артилерії та "Градів" міську поліклініку, де видавали гуманітарну допомогу. Постраждали семеро людей, з яких четверо померли. Напередодні вони "накрили" пункт видачі "Нової пошти". Внаслідок обстрілу загинули шестеро харків'ян, ще 17 отримали поранення. Обидва ці факти — воєнні злочини.

Тим часом у місті продовжують рятувати від можливого пошкодження пам'ятник Тарасу Шевченку на Сумській. Волонтери та комунальники закладають 16-метровий монумент мішками з піском.