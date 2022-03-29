"В украинском плену лучше, чем в России": пленный россиянин готов воевать за Украину (видео)

По словам мужчины, представившегося как солдат ВС РФ, ему рассказывали о нацистах и чеченцах в Украине — сторонниках экс-лидера чеченских боевиков Джохара Дудаева.

Предполагаемый российский военнослужащий, который, оказался в плену, пытаясь вернуться в РФ, заявил, что готов принять присягу на верность Украине, если ему это позволят. Об этом сообщает СБУ.

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"Если мне предоставят возможность воевать за Украину, принять присягу, перевезти свою семью и остаться здесь жить — я с удовольствием соглашусь", — отметил пленный военный 2001 года рождения.

Задержанный рассказал, что на территорию Украины он попал из Крыма.

"Мы проезжали села, то есть я видел, как люди живут. Мы встали у Новой Каховки. Мы хотели, на самом деле, развернуться: нам эта война не нужна была. Но командир бригады сказал, что уехать назад не получится, или нас свои же солдаты расстреляют", — объяснил задержанный.

Все же он попытался убежать, и вместе с другими 14 военнослужащими попытался выехать в сторону границы России, однако попали в плен.

"Когда нас взяли в плен, к нам относились лучше, чем в России наши командиры. Нам говорили, что здесь живут нацисты, бандеровцы бегают, чеченцы — джахаровцы, дудаевцы, — это все неправда, это все ложь. Нас кормили такой ложью, все, что нам рассказывали, все оказалось бредом. Когда я увидел все это своими глазами, понял, что это очень серьезно, — объяснил представитель ВС РФ.

— Нас взяли в плен, никто нас не трогает, не кричит на нас, с нами говорят на русском языке".

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты убивают "всех подряд". Этой информацией военные РФ делятся в личных беседах. Запись разговора предполагаемого военнослужащего ВС РФ с родственниками опубликовал советник министра МВД Украины Антон Геращенко.